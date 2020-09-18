Snoopy70周年慈善跑 早鳥報名可獲限量版吊飾

今年係Snoopy 70周年，全球有好多慶祝活動。黛安收到風，Knighthood Event會喺11月8日舉辦「Snoopy Run Hong Kong 2020」。今年除咗以往嘅2 km個人及朋友組外，仲有短途4km個人及朋友組，等家長同子女可以一齊參加。大會今年新增1 km「寵物跑」名額，參考Snoopy多款造型，如飛行人員及律師等，等主人可以幫寵物「扮靚」出賽。

Snoopy「粉絲」最期待嘅一定係跑手包。今次禮品包內有迷彩Snoopy漫畫跑手Tee、毛巾、Snoopy造型摺疊杯、斜揹袋或索繩袋，仲有專用號碼布，總值$700㗎！而寵物組跑手包更有限定寵物飲水器，毛孩可以同Snoopy日夜相對喇！此外，所有完成比賽嘅跑手，都可以獲得復古紀念版銀獎牌，用嚟「打卡」一定好開心。

為咗答謝早鳥報名嘅健兒，大會仲會送上限量版迷你毛毛公仔吊飾，穿上迷彩及印有70周年字樣嘅Tee，萌住同大家一齊跑。早鳥報名由下星期一（21日）早上10時開始至晚上12時，詳情可瀏覽官網：https://www.knighthoodevent.com/snoopyrunhk2020.今次活動嘅受惠機構係香港愛護動物協會，大家快啲通知朋友支持下啦！

本文轉載自《晴報》

▲ 跑手禮品包內有Snoopy跑手Tee、毛巾、摺疊杯、斜揹袋及專用號碼布等。

▲ 今屆銀獎牌用上香港城市天際作背景，增加打卡拍照趣味。

▲ 早鳥報名健兒有機會帶走限量版迷你毛毛公仔吊飾。