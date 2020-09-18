通常跟人寒暄的時候，對方多會問我業務在疫情下的狀況，可能對方本來期望我會說很差，當我說「幾好」時，對方總顯得有點詫異。因為期望的落差，我總得解釋說疫情對我們業務當然有影響，部分業務甚至虧損，但整體仍有盈利，已經算做得很好。

我記得中學讀《留侯論》的時候，文章有一段是「天下有大勇者，卒然臨之而不驚，無故加之而不怒。」中學讀的課本，已經全都交給了老師，但這一句說話30多年後仍銘記於心，並且成為我的座右銘。我要做「大勇者」，所以經常都保持神態自若，積極樂觀，不期然在日常對話中流露出來，說了些似乎不太符合時代背景的說話。

我的積極樂觀，也可能來自我的低要求。當初成立這個集團的時候，並沒有想過要有多大規模，有多強的盈利能力。我的要求很簡單，就是能夠自給自足，生存下來。企業生存不需要謀取暴利，甚至不必要年年有盈利。只要在資金用盡之前產生利潤，便能夠生存。所以除非公司已經有「生命危險」，我是從來不「捽數」的。

我的積極樂觀，也來自我的信仰，我相信如果我的工作是符合「上天的旨意」，上天一定會有供應。這8年來我一直感受到源源不絕的供應。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》