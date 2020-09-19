加速數碼轉型 帶動經濟疫下增長

毫無疑問，中國為應對新冠肺炎疫情蔓延付出了巨大代價。由於實行全面的阻隔政策，往日的大規模人口流動被叫停，經濟活動幾乎停擺了兩個月。隨着第二季度阻隔政策的撤銷，經濟得到部分恢復。不過，因疫情衝擊而倒下的大量工商個體經濟活動難以恢復，服務行業尤甚，要使經濟全面復原已無可能。

但這並不代表中國經濟進入長期衰退；相反，它的經濟韌性表現明顯。疫情爆發以來，數碼經濟乘勢走進人民的生活，勢不可擋。家庭使用京東、美團、餓了麼、拼多多等應用程式購買糧油蔬菜和生活必需品；政府、企業和教育機構使用騰訊會議、嗶哩嗶哩、釘釘、企業微信等開展網上會議、網課教學和協同辦公；數億人民用手機展示健康碼出門旅行或出入公共場所。這正是中國經濟正在發生的強勢變化。疫情雖讓中國經濟付出了代價，但數碼化轉型的進程得以意外提速。

居家隔離 催生網上會議平台

在因疫情而居家隔離的情形下，校園和辦公室被關閉，但各類學校和教育機構僅用一個月的時間即轉型到綫上教學。這個急速轉變，催生了網上會議和教育數字平台的巨大發展。各種網絡會議、直播教學、遠程辦公、綫上面試、簽約、會展甚至網絡會診等悄然成風，成為新的經濟業態。

騰訊會議是騰訊雲旗下的音視頻會議產品，上綫不足9個月，已經成為國內使用最多的視頻會議應用程式，在疫情期間提供可容納300人的免費綫上會議服務，投入的運算資源超過100萬核，創下中國雲端運算歷史紀錄。而企業和社會組織疫情期間，在釘釘上發起網上會議的數量，單日最高突破2,000萬場，超過1億人次。

遠程會診 提高診斷救治效果

今天要在中國各地旅行，出入機場和酒店，需要出示手機上的「健康碼」。它是基於個人真實的大數據，在手機上生成個人的二維碼，可以追蹤過去14天的旅行紀錄，以顯示是否去過疫情嚴重地區的信息。健康碼今年2月由杭州的阿里巴巴技術團隊和地方政府合作開發，但很快就覆蓋至全國各地，應用非常廣泛，可協助政府、社會團體以及企業、學校與服務機構進行防疫管理及疫情控制。

過去半年，中國醫療健康行業也因疫情加速了數碼化變革。有賴發達且遍布城鄉的快遞系統，綫上購藥於內地家庭相當普及。診療方面，在密集收治新冠肺炎感染者的武漢主要醫院中，5G網絡遠程會診平台發揮了重要作用，利用與北京醫療專家的視頻會診，大大提高病例診斷和救治的效果。但這只是醫療數碼化的開始，可以預計，隨着中國5G網絡的普及，診療的數碼化滲透率將大幅度提升，遠程會診將得到更廣泛應用。對居住於偏遠地區的家庭而言，這將能使他們得到更好的醫療資源。

看到了科技在醫療健康領域的巨大潛力，中國愈來愈多科技公司致力推動人工智能技術在醫療領域的應用，和醫療的數碼化轉型：中國平安集團的「平安好醫生」名聲大噪、華為雲推出的醫療智能體（EIhealth）AI研發平台，用於病毒基因組研究、抗毒藥物研發和抗疫醫療影像研究分析，加速了抗疫藥物研發和病毒檢測速度。據中國官方媒體報道，疫情期間，眾多一綫醫院近一個月進行的電腦掃描，已相當於去年全年的數量，這顯然得益於人工智能輔助篩查技術的應用。

手機銀行 用戶逾5.6億

數碼化轉型在中國的金融領域同樣超乎想像。大數據、雲端運算、人工智能和分布式運算架構技術，大大改善傳統商業銀行服務家庭及微小企業的能力。現在如螞蟻金服（Ant Financial）般的金融科技公司，借助支付寶（Alipay）和網商銀行（My Bank）的協助，每年累計服務超過1,600萬戶微小工商客戶，提供高達2萬億人民幣融資。

不僅金融科技公司持續擴張，銀行業的數碼化轉型也相當亮眼。根據大數據服務商極光（URORA）發布的3月客群規模排行，中國手機銀行用戶達到5.62億人，數目僅次於短片和綜合商城程式，位列第三，每月活躍用戶（monthly active user或MAU）平均高達5,000萬人。

中國信息通信研究院發布的研究報告《中國數字經濟發展與就業白皮書 （02019） 》顯示，中國的數碼經濟於過去幾年快速擴張，速度遠高於GDP的名義增長。2018年國內數碼經濟的規模達到31.3萬億元人民幣（相當於4.73萬億美元），約佔GDP的34.8%。這個規模雖然只是美國數碼經濟的三分之一，但增長趨勢不可小覷。事實上，近年中國GDP增長中，約三分之二歸功於數碼經濟的擴張。這一趨勢與國家統計局更新的國民經濟核算數據基本一致。

零工經濟 增勞力市場彈性

經濟數碼化創造了非凡的就業機會，形成嶄新的零工經濟（gig economy），愈來愈多的年輕人依賴數碼平台，成為獨立職業者，令勞動力市場變得愈來愈有彈性。因此，雖然中國近年GDP增長放緩，但城鎮失業率未有明顯上升，說明數碼經濟的擴張顯著提升了吸納就業的能力。

根據信息通信研究院的數據，2018年數碼經濟領域的就業崗位為1.91億個，佔總就業人數的四分之一，同比增長11.5%，顯著高於同期全國總就業規模的增長。

盡管中國在一些關鍵核心技術領域仍相對落後，但一大批國內科技公司於過去10年着力於5G、量子通訊、語音識別、超級電腦等尖端科技領域的研究和應用，推動了經濟數碼化轉型進程。中國在流動支付、共享經濟、在綫購物、機器人製造等領域獲得強勁發展勢頭，無疑成為新的經濟增長源。

現在看來，中國極有可能是全球今年唯一能夠實現正增長的經濟體，經濟的數碼化轉型當然功不可沒。

中國政府已明確提出，未來5年要加大對「新基建」的投資，加快5G網絡、數據中心等基礎設施的建設步伐，將更大程度上推動中國經濟的結構轉變。

Copyright : Project Syndicate, 2020.

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▲ 中國經濟因疫情而大受衝擊，但數碼化轉型的進程卻意外加快。圖為超級電腦。（中央社資料圖片）