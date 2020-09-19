食物包裝減塑 重現潔淨海灘

美國老牌環保組織Ocean Conservancy致力推動全球淨灘活動三十餘年，月初發表年度報告，按慣例公布該年度撿拾最多的十大灘岸垃圾。在超過94萬名義工僂背彎腰的努力下，清理出近480萬件用來盛載糖果、薯片等零食的塑料食物包裝，讓「塑料食物包裝」首度登上第一位，把長年佔頭位的「煙頭」（去年撿到420餘萬件）擠下來。

小小的「塑料食物包裝」排名或先或後，看似微不足道，其實不然。留意排名第三至十位的海洋垃圾，依次為膠樽、膠樽蓋、膠杯碟、購物膠袋、外賣餐盒、其他膠袋和膠杯蓋，都與塑膠拉上關係，但不少都有重用或回收再造的途徑，零食等食物包裝卻不然。

循環再造成本高 拆開即淪垃圾

舉例說，朱古力包裝就是用完即棄的設計，拆開後難以再密封或重用；薯片袋等含鋁箔的複合物料，需要較高的技術和成本，才能循環再造。也因此，打從拆開這些食物一刻，它們的包裝便幾乎肯定會淪為垃圾，至少在香港如是。

在各式食物包裝中，糖果包裝耗量大。綠惜地球取得的香港市場調查數據顯示，預先包裝的糖果產品，市場大餅在過去五年累計增長15%，2019年的生意額便高達41億元。

不難想像，包裝用得愈多，落入河溪的機會便愈大，難怪最終成為名列前茅的海洋垃圾。

生產商責無旁貸 尋求替代包裝

大家可能會問，食物沒有包裝怎麼成？現實是，不少國際大企業自知在減塑議題上責無旁貸，亦致力尋求非塑膠的替代包裝，包括考慮裸賣形式。以飲品膠樽為例，外國就有品牌棄用瓶身招紙，改在樽頸掛上紙牌，甚或乾脆在樽身打印品牌，省掉分揀回收的煩惱。

Ocean Conservancy在1986年推出第一份年報淨灘報告時，塑膠垃圾佔總量的56%，金屬罐、玻璃瓶則分佔第四、五位。反觀今日，海洋塑膠廢物已囊括前十名，而且數量逐年遞增。今日（19日）正值一年一度的「國際淨灘日」，謹以此文向參與清理灘岸垃圾、愛護自然的人們致敬，同時期許大家撿拾之餘，別忘了循源頭推動生產商承擔減塑責任，否則每年投入更多義工參與，也無法根治失控的海洋塑膠垃圾。

▲ 盛載糖果、薯片等零食的塑料包裝，首度登上十大灘岸垃圾的第一位。（法新社資料圖片）