紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 置業家居 2020/09/19 分享： 【直擊納米單位市況】紅磡環海‧東岸主打細單位，銀碼細吸引不少投資者入市。屋苑放盤多，在供應多的情況下，有業主選擇止蝕離場。 利嘉閣高級經理黃育華表示，9月份屋苑暫錄8宗買賣成交，開放式佔6宗，包括1A座 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 今日 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 最新專欄文章 更多 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 今日 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 今日 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入