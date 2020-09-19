紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式

【直擊納米單位市況】紅磡環海‧東岸主打細單位，銀碼細吸引不少投資者入市。屋苑放盤多，在供應多的情況下，有業主選擇止蝕離場。

利嘉閣高級經理黃育華表示，9月份屋苑暫錄8宗買賣成交，開放式佔6宗，包括1A座

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