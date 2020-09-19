長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 置業家居 2020/09/19 分享： 【直擊納米單位市況】長沙灣AVA 61當年一手買入價低，吸引不少投資者入市。項目陸續過SSD期限，近月出現散貨潮，惟平手離場成交佔多。中原分行經理雷澤麟指，AVA 61 9月未錄成交，而8月錄得3宗， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 今日 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 最新專欄文章 更多 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 今日 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 今日 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入