黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 置業家居 2020/09/19 分享： 位處黃大仙的鑽嶺屬於區內樓齡較新的物業，故受區內上車客歡迎，項目8月至今錄得4宗成交，以1房成交佔多，共錄3宗，並以1房賺價較為可觀。賺價最多單位屬特色戶，低層I室實用面積301平方呎，連平台的1房單 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 今日 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 今日 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 最新專欄文章 更多 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 今日 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 今日 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入