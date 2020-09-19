黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳

位處黃大仙的鑽嶺屬於區內樓齡較新的物業，故受區內上車客歡迎，項目8月至今錄得4宗成交，以1房成交佔多，共錄3宗，並以1房賺價較為可觀。賺價最多單位屬特色戶，低層I室實用面積301平方呎，連平台的1房單

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