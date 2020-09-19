葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬

陸續「SSD鬆綁」的葵涌豐寓主打開放式及1房細單位，市區樓$500萬以下有交易，受到上車客追捧，屋苑暫錄兩宗二手買賣成交，一手業主均錄15%以上賺幅。

中原地產副分區營業經理黃政遠表示，豐寓中低層E室，

...