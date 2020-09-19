屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬

屯門「龍床盤」菁雋128平方呎開放式戶細絕全港，推出時造成一時熱話，項目2018年12月起推售，至今全數單位未過SSD期限，惟已有19個單位放售中，叫價介乎$250萬至$360萬，實用呎價約$1.9萬

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