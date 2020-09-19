屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 置業家居 2020/09/19 分享： 屯門「龍床盤」菁雋128平方呎開放式戶細絕全港，推出時造成一時熱話，項目2018年12月起推售，至今全數單位未過SSD期限，惟已有19個單位放售中，叫價介乎$250萬至$360萬，實用呎價約$1.9萬 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 今日 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 今日 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 最新專欄文章 更多 納米盤必賺神話幻滅？ 今日 納米盤必賺神話幻滅？ 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 今日 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 今日 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入