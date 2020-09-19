元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起

元朗尚築位於唐人新村，以低密度發展，環境清幽，美聯首席高級營業經理張瑋津指，由於項目銀碼較細，加上樓齡新，只有約5年，吸引不少上車客入市。項目8月沒有買賣成交，而9月則錄2宗，成交價分別為$352.8

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