馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬

馬鞍山薈晴8月至今錄4宗成交，美聯首席高級營業經理黃家樂指，4宗成交均賺錢離場，成交價介乎$401萬至$590萬，呎價$17,435至$19,818，賺價則由$52.1萬至$99萬，幅度由14.9%至

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