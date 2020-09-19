納米盤必賺神話幻滅？

近日疫情開始緩和，二手交投轉旺，細價樓成為搶手貨。不過準買家要留意市況，有納米盤升幅不及大市，甚至有蝕讓成交，小心隨時「接火棒」﹗

細價樓集中在新界區，例如元朗市中心物業$200餘萬就有成交。中原地產副

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