納米盤必賺神話幻滅？ 置業家居 2020/09/19 分享： 近日疫情開始緩和，二手交投轉旺，細價樓成為搶手貨。不過準買家要留意市況，有納米盤升幅不及大市，甚至有蝕讓成交，小心隨時「接火棒」﹗ 細價樓集中在新界區，例如元朗市中心物業$200餘萬就有成交。中原地產副 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 今日 紅磡環海‧東岸放盤量約160個 逾半數開放式 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 今日 長沙灣AVA 61 SSD陸續鬆綁 多平手離場 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 最新專欄文章 更多 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 今日 馬鞍山薈晴中層1房 4年升值近百萬 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 今日 元朗尚築僅5個放盤 分層戶叫價$398萬起 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 今日 屯門菁雋入場開放式 連約叫價$250萬 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 今日 葵涌豐寓1房業主 3年賺$110.8萬 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 今日 黃大仙鑽嶺上月至今錄3宗1房成交 升幅較2房佳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入