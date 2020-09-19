將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙

長實及港鐵旗下日出康城SEA TO SKY新增付款辦法，建築期買家首期支付樓價8%，其餘樓價於入伙後支付即可。另50伙2房單位加價約2%，料下周推售新一批單位，涉及285伙。

長實地產投資董事郭子威表示

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