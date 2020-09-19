將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 置業家居 2020/09/19 分享： 長實及港鐵旗下日出康城SEA TO SKY新增付款辦法，建築期買家首期支付樓價8%，其餘樓價於入伙後支付即可。另50伙2房單位加價約2%，料下周推售新一批單位，涉及285伙。 長實地產投資董事郭子威表示 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 今日 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 今日 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 最新專欄文章 更多 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 今日 市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 今日 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 2020/09/12 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 2020/09/12 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 2020/09/12 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入