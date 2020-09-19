市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場 置業家居 2020/09/19 分享： 長沙灣海珀首張價單涉及50伙，包括開放式及2房單位，最高獲4%折扣，折實售價$536.7萬至$972.6萬，折實呎價$17,975至$22,542，料下周發售。 長沙灣海珀由德祥地產及市建局合作發展，位 ... 欄名 : 新盤速遞 相關文章 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 今日 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 今日 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 最新專欄文章 更多 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 今日 將軍澳SEA TO SKY 2房加價約2% 料下周推285伙 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 今日 旺角傲寓涉144伙 擬下周開價有機10月初售 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 2020/09/12 藝里坊‧2號首推55伙 最平售價$562.85萬起 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 2020/09/12 傲寓提供144伙 擬下周開價及示位 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 2020/09/12 蔚藍東岸最快10月推售 面積最細230呎起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入