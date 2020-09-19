市區上車盤海珀首推50伙 折實約$536萬入場

長沙灣海珀首張價單涉及50伙，包括開放式及2房單位，最高獲4%折扣，折實售價$536.7萬至$972.6萬，折實呎價$17,975至$22,542，料下周發售。

長沙灣海珀由德祥地產及市建局合作發展，位

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