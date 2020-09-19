車位按揭與住宅大不同

香港土地供應短缺，港人除了置業難，車位亦都一樣難求。車位長期供應不足，皆因本港汽車的增長量持續上升，但是車位與車輛數目的比例卻一直遞減，部分地區的車位短缺更為嚴重。

長期供應不足 車位有價有市

根據土地註冊處及美聯物業房地產數據及研究中心數據顯示，7月份整體物業註冊宗數按月回落8.2%，但當中純車位的宗數卻按月上升近四成，並且為今年最高位。今年7月份更出現住宅車位以$660萬天價易手，刷新住宅車位成交新高紀錄。

最近金管局放寬非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調一成，非住宅物業中，獨立車位的入場費相對較低以及較易管理，加上現時個別地區或屋苑的車位短缺，有價有市，相信有關措施能吸引部分用家及投資者入市。

車位最高可借五成 還款期最長15年

而承造按揭方面，無論在按揭成數、息率以及還款年期，獨立車位與住宅物業均有不同之處。假設獨立車位買家主要收入來自香港及申請按揭時沒有就其他按揭物業作出借貸或擔保，按揭成數最多可借五成，還款年期最長為15年。按揭息率方面，現時新造車位普遍介乎於P-2.65%至P-2.7%之間（P=5.25%）。供款與入息比率上限為40%，在壓力測試下的上限為50%。如買家本身已申請或擔保其他按揭物業，在購買車位並申請按揭時，按揭成數、供款與入息比率上限，以及在壓測下的上限均要下降一成。

如一併購買物業車位，買家可向銀行申請一筆貸款，屆時買家便可以住宅物業形式申請按揭，還款期最長可承造30年，如物業與車位總價值$1,000萬或以下，更可選用新按保計劃申請高成數按揭。但買家要注意是，若果日後打算將車位獨立賣出，一般須先進行分契手續，以及還清物業連車位的貸款。

最後，不是每間銀行都會受理獨立車位的按揭申請，如有需要，建議買家可先向銀行或專業中介公司了解相關按揭資訊。

▲ 筆者指，獨立車位的入場費相對較低以及較易管理，相信金管局早前放寬非住宅物業按揭貸款措施，能吸引部分用家及投資者入市。（梁偉榮攝）