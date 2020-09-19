  • 26°C
香港時間 : 2020919日 (六) 02:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起

置業家居 2020/09/19

分享：

英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國西倫敦溫布頓傳統富豪區稀有新盤Earlsfield Place項目位於英國溫布頓及克拉珀姆之間，地理位置優越。利安環球物業將本周五至日（18至

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利
2020/09/12
悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利
印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場
2020/09/05
印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場
X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高
2020/08/29
X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高
The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場
2020/08/15
The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場
Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區
2020/08/08
Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區
英國 倫敦 海外物業

上一篇文章

車位按揭與住宅大不同

下一篇文章

第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

邊放寬邊預防 抗疫藍圖須新思維
邊放寬邊預防 抗疫藍圖須新思維
國情知聞 - 中國貨幣政策 變還是不變
中國貨幣政策 變還是不變