溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起

英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國西倫敦溫布頓傳統富豪區稀有新盤Earlsfield Place項目位於英國溫布頓及克拉珀姆之間，地理位置優越。利安環球物業將本周五至日（18至

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