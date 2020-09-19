溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 置業家居 2020/09/19 分享： 英國政府早前宣布放寬印花稅，加速港人入手英國樓的步伐。英國西倫敦溫布頓傳統富豪區稀有新盤Earlsfield Place項目位於英國溫布頓及克拉珀姆之間，地理位置優越。利安環球物業將本周五至日（18至 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 2020/09/12 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 2020/09/05 印度The Camellias坐落千年古城 最細7,300呎起$2,868萬入場 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 2020/08/29 X1 Michigan Towers本周優先發售 近市中心租務回報高 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 2020/08/15 The Axium 鄰近未來高鐵站 1房$185萬入場 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 2020/08/08 Millbrook Park The Plaza 首期$21萬起 進駐豪宅區 英國 倫敦 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入