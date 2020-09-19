第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新 置業家居 2020/09/19 分享： 今年，丹麥家具品牌BoConcept舉行了第二屆「BoConcept家居設計獎」。是次比賽以「安居」（Home Sanctuary）為題，參加者分為專業及業餘兩大組別，須以650平方呎的單位作為藍本， ... 欄名 : 家居頭條 最新專欄文章 更多 駿洋邨入伙 3個設計示範 2020/09/12 駿洋邨入伙 3個設計示範 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 2020/09/12 【入伙醒醒你】豐澤推特惠電器套餐 Pricerite實惠送消毒搓手液 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 2020/09/12 推介3:4至6人單位 家庭風格3房示範【預計工程費$17至$18萬】 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 2020/09/12 推介2:3至4人單位 現代風格1房示範【預計工程費$14萬】 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 2020/09/12 推介1:2至3人單位 和風設計2房示範【預計工程費$14至$15萬】 香港大學 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入