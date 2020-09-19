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第二屆「BoConcept家居設計獎」 綠色居停‧玩味清新

置業家居 2020/09/19

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今年，丹麥家具品牌BoConcept舉行了第二屆「BoConcept家居設計獎」。是次比賽以「安居」（Home Sanctuary）為題，參加者分為專業及業餘兩大組別，須以650平方呎的單位作為藍本，

...

欄名 : 家居頭條

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