邊放寬邊預防 抗疫藍圖須新思維

13類表列處所昨天起悉數重開，港府同日召開記者會展現繼續嚴格防控疫情的決心，更罕有臚列出抗疫藍圖，為冬天可能爆發更嚴峻的第4波疫情做足準備。本港首現條理清晰的抗疫6部曲，惟不少只是既有政策，要加強新思維，亟需再諮詢集思廣益，填補遺漏。

耄耋長者高危 宜定期社區檢測

隨着酒吧、泳池等成為最後一批重開的表列處所，食衞局局長陳肇始隨即公布，疫情管理措施要納入社會新常態，在在反映要一邊放寬限制，一邊嚴控疫情反彈。官方正從六大方向着手，包括化驗檢測服務、社交距離措施限制、檢疫設施、開發追蹤技術、跨境管制，以及疫苗採購。

有了全民檢測的經驗，港府將可利用公營部門每日逾7,000個樣本的檢測能力，更有效率地替安老院員工、司機、餐廳員工等高危群組恒常化驗。陳肇始特別提醒年輕人要警覺，以免傳染身邊長者，惟反過來，官員也可多走一步，把耄耋長者或長期病患等體弱人士，一併列入可獲恒常檢測的特定高風險群組，防患未然。

直至昨日，全港有4,996人確診新冠肺炎，70歲以上僅佔約10%，卻已有87人離世，佔全部的85%。

整體死亡率至本月中約為2%，70歲組別起卻按年歲急升，90歲或以上病人有超過35%喪命。第三波疫情不獨安老院爆疫，連社區長者亦無法倖免，官方可考慮借助私營市場力量，定期派員到社區替長者化驗；對於老人比例同逾18%的黃大仙和觀塘區，尤其要警惕。

事實上，普通科門診派發樣本瓶過去驗出新冠病毒陽性個案比率為0.2%，甚至超越高危群組檢測的0.02%。雖然昨天起派發和收集樣本包的診所已大增至31間，但有輕微病徵人士始終最可能是潛藏社區的病毒傳播者。即使未能如呼吸系統專科醫生梁子超建議，無限量派樣本瓶，亦可考慮延長收發瓶子的時間，提高檢測誘因。

做足公民本份 再爆疫措施更緊

港人居家抗疫數月，本地近日屢現所謂「報復式消費」，如酒店自助餐紛紛爆滿，迫使食環署及警方本周末聯合行動，加緊巡查食肆及酒吧，票控飲食以外繼續除罩等違規顧客。

陳肇始表明，當局再無法如6月般大幅放寬社交距離措施，不僅國慶和中秋節長假可到燒烤場、海灘應節的期待隨時落空。

若市民不做好抗疫本份，當冬季爆發更嚴峻疫情，便要遵守更嚴格的政策。

無論跨境管制或疫苗採購，港府俱已做好事前準備，但畢竟是被動，須取決外地政府取態和藥廠科研，惟有敦促市民保持警惕，攜手做好疫情的防與控，也要廣邀各界投入更多新思維，更善用大型檢測計劃，助長者、長期病患等被遺漏的高危群組防疫。

責任編輯：張志堂