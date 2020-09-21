中國更年輕的九○後近○○後富二代，也開始露出水面了，不僅有華為另一後生太子女姚安娜和她的同輩各企業後人小淑女天團，之前略有名氣的男富二代，因都年近三十了，其實個別也已漸漸掌握事業的實際運作。當中最出名都成了KOL的，自然是萬達王建林之子王思聰，不過，他並沒太多直接參與其父的地產發展項目，而是另創了電競及遊戲公司，做的更似是文化產業事業。

比較走常規企業路綫的，是上一代創業家嚴介和之子，太平洋建設的嚴昊。至於走接班路綫的，是張康陽，亦即蘇寧集團的年輕話事人。

女性方面，聯想柳傳志的女兒柳青，算是過往代表，相比九八年的姚安娜當不算年輕，但背景及履歷靚麗，現在是滴滴出行這全中國最重要約車交通平台的高層。另外，真正家財萬貫、以女性身份接家中企業班的，是娃哈哈的宗馥莉。這批富二代基本上共通點是，都受外國教育，但長遠而言也返到中國發展。

當然，總有些小小名氣富二代更似笑話，譬如有個秦奮，其出名是因為每次鬧新聞，都是因又撞爛了名車。

事實上，中國豪富邏輯，還是低調行事。可能有更多更有錢的富二代，則是出國後沒回來。有時飯局，碰到那些擁超巨資產的家族企業後人，都沒太張揚。就是有些低調的誇張（但不是故意晒出來），就是出差或吃飯都得有保鏢護着出行。心想，這才是真正富人呀！

至於最神秘的富二代，目前仍是馬雲的兒子馬雲坤，幾近完全不曾在媒體出現，網上連他的年齡都有不同版本（主要說是一九九二年），按理都應畢業要投身事業了。但阿里明顯沒有他份，也不知他美國留學後的去向，因而也曾傳出各種傳聞。