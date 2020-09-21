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WFH損員工生產力？美企促重返辦公室

行政人員版 2020/09/21

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【本報訊】疫情改變工作常態，全球不少大科企都推行在家工作（Work From Home，WFH），甚至允許員工永久在家辦公。近日美國摩根大通卻表示，WFH模式不利於年輕員工，更會影響工作效率，希望員工

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欄名 : Good Job Insight

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