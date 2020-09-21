WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 行政人員版 2020/09/21 分享： 【本報訊】疫情改變工作常態，全球不少大科企都推行在家工作（Work From Home，WFH），甚至允許員工永久在家辦公。近日美國摩根大通卻表示，WFH模式不利於年輕員工，更會影響工作效率，希望員工 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 2020/09/18 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 2020/09/17 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 2020/09/16 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 串流平台予空間 女性工作機會增 2020/09/15 串流平台予空間 女性工作機會增 澳人權委會在綫培訓 關注長者就業歧視 2020/09/14 澳人權委會在綫培訓 關注長者就業歧視 在家工作 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 商業 疫情 新冠肺炎 美國 肺炎 企業文化 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入