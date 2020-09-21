RBG光陰不再 特朗普卻還有時間

特朗普雖然常被批評，至少是來自民主黨及中國人的批評，但他執政近4年，隨時將影響1至2代美國人，也不能不說句人算不如天算。除了影響下一代，他本來還影響着一位87歲老人令她不能退休，但這位老人金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）大法官剛在周末辭世，舉國哀悼，白宮在黑夜中亦即時下半旗。

金斯伯格曾向人表示，如果2016年是希拉莉當選，自己早幾年就退休了，但侵侵上台，她一定要捱到侵侵下台，不能退休，即使疾病纏身，前年還摔斷肋骨：「我最大的願望，就是不會在新總統就職之前被人取代。」在美國大選白熱化之際，她還是懷着遺憾走了。

RBG辭世 特料任命保守派大法官

正如本欄曾指出，美國最高法院由5名保守派大法官，和4名自由派大法官組成，RBG過世，大法官位置出現空缺，特朗普短期內極可能再任命1名保守派法官，使最高法院進一步「右傾」，過程中自然成為11月大選最新爭議，長遠則對美國下一代產生深遠影響。

RBG屬於自由派法官，1993年被克林頓提名進入最高法院，成為第二位女性大法官。她一生追求公平正義，為女權奮鬥，被很多人視為偶像。

最高法院大法官的傾向和判決，對美國的政治，以至特朗普個人命運都有深遠影響。我以前也提過，官司纏身的他及其政府，如果有重要官司日後打到最高法院，有多一兩個「自己友」法官有好無壞，雖然沒有保證他提名的法官會聽他枝笛。2000年總統選舉，小布殊和戈爾在佛羅里達州的票數有爭議，最高法院裁定重新點算選票的過程違憲，亦禁止再重點，最終戈爾認輸。

特朗普上台前，最高法院有8名大法官，保守派和自由派維持平衡。他上台後立刻提名保守派大法官戈薩奇（Neil McGill Gorsuch），接替前一年斯卡利亞（Antonin Gregory Scalia）去世的遺缺。81歲的甘迺迪（Anthony McLeod Kennedy）退休，又給特朗普機會，提名了備受爭議的卡瓦諾（Brett Michael Kavanaugh）接替。最高法院保守派與自由派大法官比例，現在是5：4。金斯伯格去世後，特朗普倘再提名一位保守派，那就變成6：3了。在美國，最高法院大法官任期沒有年限，只有去世、退休、辭職或者遭到國會彈劾才會離職。

根據媒體報道，特朗普的大法官潛在人選清單中，比較熱門的是巴雷特（Amy Coney Barrett），她今年只有48歲，之前任命的卡瓦諾，也只是55歲，隨時可做幾十年，就算拜登當上總統，最高法院仍會是共和黨提名的保守派天下。即使特朗普11月連任失敗，他仍然有機會任命3位大法官，美國史上少有，說不定成為執政最大政治遺產，間接為美國未來幾十年社會各層面政策的價值取向，帶來深遠影響。

金斯伯格屍骨未寒，共和黨早已迫不及待。特朗普表示「有這個義務（替補大法官），而且不能拖延。」共和黨現在控制了參議院，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitchell McConnell），即我們熟悉的美籍華人、美國運輸部長趙小蘭（Lan Chao）的丈夫，已立刻發表「似有還無」的聲明，總之媒體的解讀是：配合特朗普。以今天計，距離大選日僅餘43天，特朗普能成功將一名保守派大法官送進最高法院嗎？

大選前提名當然可以，之後參議院司法委員會需對被提名者進行聽證會，委員會同意後，候選人方可接受全院表決。現在司法委員會也是共和黨佔多數，但不少參議員忙於自己連任的競選。當然，共和黨「吹雞」，自然就「返歸」。但返歸未必有用，雖說距離大選有43天，但據資料顯示，參議院正常會期只有大約20天，如果不臨時加插會期，要通過司法委員會的聽證會和表決，再通過全院表決，能夠嗎？

大選前提名可以 確認繁複難趕及

以現屆各位大法官為例，從提名到獲參議院確認，分別需時50天至107天，一般都要60多天。即是在大選日之前，成功增加一名保守派大法官，幾近無可能。

然而，在特朗普本屆任期結束前就有可能。這屆總統任期到明年1月20日，國會會期則在1月3日結束。即使特朗普在11月3日前，不能成功將一名大法官送進最高法院，即使他連任失敗，即使共和黨選舉後失去參議院控制權，也沒有問題。只要共和黨仍控制的參議院，在明年1月3日或之前辦妥這樁事就可以了。

按慣例，最高法院大法官可以從博物館藝術品收藏中，挑選自己喜歡的作品擺放辦公室。大多數法官的選擇都「四平八穩」，例如風景畫，或國父華盛頓肖像等。金斯伯格則特別一點，喜愛簡約風現代藝術，例如美國藝術教育家亞伯斯（Josef Albers）著名的極簡主義作品《向正方形致敬》（Homage to the Square）系列。熱愛創作幾何圖形的亞伯斯，運用常見的正方形，層層相扣，融合色彩的漸變，讓人發現或者找回一直被忽略的東西或感覺，就像金斯伯格對女性平權的堅持。她辦公室的畫作，不知新法官會否繼承，抑或被送回博物館藏起？

▲ 美國最高法院保守派與自由派大法官比例，現在是5：4，隨着RBG金斯伯格離世，料特朗普將提名一位保守派。RBG一生追求公平正義，為女權奮鬥，在她走後，最高法院外放滿悼念品（圖）。

▲ 美國最高法院保守派與自由派大法官比例，現在是5：4，隨着RBG金斯伯格（圖前右二）離世，料特朗普將提名一位保守派。RBG一生追求公平正義，為女權奮鬥，在她走後，最高法院外放滿悼念品。