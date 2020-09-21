Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案 行政人員版 2020/09/21 分享： 近日Google宣布推出新功能，Google Drive系統可自動清除超過30日的垃圾檔案，解決儲存空間不足問題。 系統將會自動刪除垃圾箱內的文件，而Google旗下的Gmail、Google文件等服務 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 今日 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 2020/09/18 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 2020/09/18 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 AWS辦工作坊 助AI初創打好根基 2020/09/17 AWS辦工作坊 助AI初創打好根基 數碼港科技園 提供75%租金寬免 2020/09/17 數碼港科技園 提供75%租金寬免 Google Gmail Google Drive 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入