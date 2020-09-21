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Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案

行政人員版 2020/09/21

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近日Google宣布推出新功能，Google Drive系統可自動清除超過30日的垃圾檔案，解決儲存空間不足問題。

系統將會自動刪除垃圾箱內的文件，而Google旗下的Gmail、Google文件等服務

...

欄名 : 科技新知

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