辨別假信息 媒體素養由細學起

社交媒體LINE與台灣教育平台合作，推動媒體素養教育。新冠疫情期間，各地假新聞氾濫，外地學校陸續將媒體素養融入校園，協助學生辨識網上信息真假。

LINE夥拍教育平台 提供教材包

LINE與數碼學習平台「均一教育平台」將展開為期3年的合作計劃，現已推出「科學媒體素養教材包」，供台灣中小學師生免費綫上學習所用。該教材包括疫情期間的假新聞，例如喝熱水可預防新冠肺炎，鍛練學生獨立思考的能力。

據LINE表示，現時網上主要有4大類假新聞，分別為完全造假（刻意揑造事實）、移花接木（例如報道某件事時用另一新聞的圖片、影音剪接）、以訛傳訛（不可追溯、沒有根據的流言），以及斷章取義（例如有引導性的標題、採取有利的統計數字）。

世界衞生組織（WHO）上月表示，新冠疫情下出現另一現象：信息疫潮（infodemic），即假新聞及錯誤資訊滿天飛，傳染性不比疫情低。本港在疫情初期曾有人發布關於廁紙短缺的錯誤資訊，港府在疫情期間亦曾就「禁足令」等謠言進行闢謠。

近7成中學生 冀學fact-checking

本港假信息問題嚴重，已成為一種共識。青年協會全健思維中心與中大新聞及傳播學院今年發表一項調查顯示，近8成中學生認為網絡世界愈來愈多失實資訊，當中近7成半認為社媒上最多此類資訊，逾6成學生希望學校能夠培養媒體素養，亦有近7成認為學校應該教fact-checking技巧。

媒體素養教育已有見於外國，世界經濟論壇引述一項國際媒體素養指數（Media Literacy Index）調查指，芬蘭、丹麥及荷蘭學生的媒體素養冠絕全球，與當地學校的媒體素養教育有關。以芬蘭為例，當地fact check機構Faktabaari會與當地學校合作，培養學生良好研究技巧及批判性思維。

轉發社媒信息前 宜先核實真偽

假若在瀏覽社媒時看到他人轉發信息時，應如何辨析是否足以信賴？美國安納伯格公共政策中心（Annenberg Public Policy Center）轄下的FactCheck.org建議，人們應先查看信息來源及時間，以及考慮信息是否幽默、惡搞性質的文章（見表）。

與此同時，在分享信息前應盡可能查看是否已被fact check機構例如Snopes及PolitiFact判斷為虛假信息。但最難的一關或是克服個人的預設立場及偏見，若看到令自己驚愕的新聞或社媒帖文，應盡量遏抑立刻分享的衝動，先核實事實。

後真相時代下，要辨識資訊真假，除靠學校教育外，家長亦應以身作則，勿隨意轉發社媒信息，淪為散播謠言的幫兇。

▲ 巴西學校開辦媒體分析的必修課程，讓學生學習分析信息的安全性和可信度，從而辨識假新聞。（法新社資料圖片）