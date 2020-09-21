政府應即傾全力 杜絕疫情輸入害港

正當本港新冠肺炎第3波疫情看似紓緩，昨日竟一連錄得19宗輸入個案，創近6個月來新高，令人憂慮隨時有漏網之魚。除了煞停高危航班，當局亟需擴大高危國度名單，杜絕有些不負責任國家或地區，用各種方法，將當地疫情輸港處理，港府亦要嚴格安排相關高危地區入境者，到指定地點集中隔離14天，亦要繼續大力打擊違反防疫規例的商企和市民，以防疫情再在社區大爆發。

國際船員曾免檢 人道理由害了港人

本港昨天新增23宗確診，19宗屬海外輸入，僅次於3月27日的22宗。有別當時英美留學生返港激發的第2波疫情，第3波疫情暫時更受近鄰所累，已連續兩天有印度和菲律賓輸入個案，過去1個月合計41和31宗，尼泊爾僅昨天亦帶來7例。

全球染疫人數早前突破3,000萬，印度11天期間就大增了100萬例，現以540萬宗一躍成為第二疫國，固然要小心戒備，但歐洲疫情亦急速反彈，法國新例連續3天破頂，西班牙、德國、英國均創下近月新高，本港昨日便有1宗瑞典輸入個案。

由此可見，港府單單禁制有確診的印航航班及港龍吉隆坡航綫，恐怕無濟於事。西、法、英染疫人口比例現為1.37%、0.72%和0.58%，至於群體免疫失敗的瑞典則是0.87%，未及美國，但俱已超過香港列為高危地區的印度及菲律賓。

官方當初容許海員、機員等免檢疫入境，尤其是以人道理由讓海員在港換班、沒強制隔離，結果制度配套跟不上，令高傳染力變種病株扎根本港，觸發今波疫情，害死了很多港人和大大阻礙香港民生復常，必須時刻引以為鑑，以免重蹈覆轍。

呼吸系統專科醫生梁子超已建議，將個別歐洲國家列入高危名單，要求來自當地的旅客到指定酒店定點隔離14天，以免病毒走入社區；同時要慎防高危區域的入境者，長途轉機期間由陰轉陽，應更詳盡追蹤全程去向。

事實上，新加坡早於7月下旬已收緊入境檢疫，預防高危地區輸入病毒。來自香港、日本、澳洲維多利亞省的旅客，抵埗後均不能再居家隔離14天，須改赴指定檢疫設施，完成隔離前再做檢測。南韓目前亦一律要求外籍短留客，在指定設施自費檢疫14天。

英星違例者重罰 港可借鑑參考

從刑罰看，違反新加坡隔離令可罰1萬坡元（5.7萬港元）和監禁6個月；英國準備罰違例者最多1萬鎊（10萬港元），當地人更可丟掉工作，均比本港嚴厲，可堪參考。

本港13類表列處所周五悉數重開後，市民蜂擁前往酒吧、食肆跟親友聚會，往往於店方默許下，無視場地和每枱人數上限。警方和食衞署曾揚言，周末會嚴厲執法，但周六只作了7宗與餐飲業務處所規管有關的檢控，顯然未能阻嚇犯禁人士。

港人捱過超過兩個月嚴格的防疫安排，第3波疫情到近日才稍見紓緩，市民和商家絕不可因措施一時的放寬，對疫情失去警惕；港府更要嚴格把關，仔細檢視高風險地區名單、檢疫和轉機漏洞。只有各方齊心攜手合作，才能避免前功盡廢，令新增個案盡快清零，與內地和近鄰逐步恢復通關。

責任編輯：黃鑠安