新城市廣場STEAM親子學堂 設兩大「童」你玩樂專區

好多父母都望子成龍、望女成鳳，喺玩樂之中學習當然就更易入腦啦！黛安知道，沙田新城市廣場最近將商場變身成「New Town Kidz Academy」親子學堂STEAM主題專區，仲融入神秘宇宙元素，以飛船、火箭、星雲等遨遊太空嘅夢幻主題為設計概念，配合唔同嘅活動，一齊放入閱讀閣同數碼互動區，希望可以為小朋友帶來科學同創意啟蒙。

黛安八卦到，今次親子學堂主要分為兩大「童」你玩樂專區，好似「童」你穿「閱」科學時光機咁，網羅多款涉獵科學探索、情緒認知嘅童書繪本同玩具，仲參考咗由英國歷史最悠久國家科學權威、英國皇家協會傑出科學家成員為青少年選出嘅好書推介，內容由太空、恐龍、野生動物，以至機械工程等應有盡有，猶如漫遊科學探索嘅時光隧道，等大家可以窺探科學嘅演進過程。

另外，仲有「一飛沖天」數碼藝術互動區，可以畀小朋友盡情發揮小小宇宙嘅色彩，小朋友可以將獨一無二嘅想法喺平板電腦上盡情發揮，仲可以將畫作由2D平面，躍動至大屏幕上變成動畫「貼堂」，兼變成3D立體小模型帶返屋企，好有成功感㗎。

本文轉載自《晴報》

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