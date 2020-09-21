  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (一) 04:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新城市廣場STEAM親子學堂 設兩大「童」你玩樂專區

行政人員版 04:00 2020/09/21

分享：

好多父母都望子成龍、望女成鳳，喺玩樂之中學習當然就更易入腦啦！黛安知道，沙田新城市廣場最近將商場變身成「New Town Kidz Academy」親子學堂STEAM主題專區，仲融入神秘宇宙元素，以飛船、火箭、星雲等遨遊太空嘅夢幻主題為設計概念，配合唔同嘅活動，一齊放入閱讀閣同數碼互動區，希望可以為小朋友帶來科學同創意啟蒙。

黛安八卦到，今次親子學堂主要分為兩大「童」你玩樂專區，好似「童」你穿「閱」科學時光機咁，網羅多款涉獵科學探索、情緒認知嘅童書繪本同玩具，仲參考咗由英國歷史最悠久國家科學權威、英國皇家協會傑出科學家成員為青少年選出嘅好書推介，內容由太空、恐龍、野生動物，以至機械工程等應有盡有，猶如漫遊科學探索嘅時光隧道，等大家可以窺探科學嘅演進過程。

另外，仲有「一飛沖天」數碼藝術互動區，可以畀小朋友盡情發揮小小宇宙嘅色彩，小朋友可以將獨一無二嘅想法喺平板電腦上盡情發揮，仲可以將畫作由2D平面，躍動至大屏幕上變成動畫「貼堂」，兼變成3D立體小模型帶返屋企，好有成功感㗎。

本文轉載自《晴報

閱讀閣收錄咗1994年至2018年期間嘅得獎科普讀物，供親子共讀。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

最新專欄文章 更多

八卦名利場 - 支持奧比斯世界視覺日 捐款贈小熊襟章
今日
支持奧比斯世界視覺日 捐款贈小熊襟章
八卦名利場 - 恒隆中港9城市「同步行善」 義助逾4,500人
今日
恒隆中港9城市「同步行善」 義助逾4,500人
八卦名利場 - The ONE十周年．賞樂祭 逾80項獨家優惠低至$1發售
2020/09/18
The ONE十周年．賞樂祭 逾80項獨家優惠低至$1發售
八卦名利場 - 湯怡中秋陪屋企人煮飯仔 最鍾意粉紅系廚具
2020/09/18
湯怡中秋陪屋企人煮飯仔 最鍾意粉紅系廚具
八卦名利場 - Snoopy70周年慈善跑 早鳥報名可獲限量版吊飾
2020/09/18
Snoopy70周年慈善跑 早鳥報名可獲限量版吊飾

上一篇文章

恒隆中港9城市「同步行善」 義助逾4,500人

下一篇文章

WFH損員工生產力？美企促重返辦公室
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

政府應即傾全力 杜絕疫情輸入害港
政府應即傾全力 杜絕疫情輸入害港
專家樓論 - 三個填海方案 爭取全部做！
三個填海方案 爭取全部做！