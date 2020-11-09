資產組合融資方案釋放備用信貸額度 有助把握各種機遇

今年無論投資市場抑或經濟狀況都持續波動，但同時衍生了各種市場機遇，問題是這些機遇往往一閃即逝，要把握就要早作準備。利用資產組合融資提供的信貸額度，就可提升資金的靈活性和彈性，有助把握時機，爭取回報。

面對環球局勢與經濟狀況的不確定性，環球股市今年的走勢也異常波動，而在波動市況中不時會突然出現難以預測的投資良機，投資者都希望將之把握，爭取回報。不過，波動市況代表市場走勢會隨時逆轉，投資者如要把握投資良機，必須要準備好充裕資金，才能迅速行動。

把握市場機遇 爭取投資回報

在這情況下，滙豐尚玉尊享的「滙財組合貸款」（Wealth Portfolio Lending）可讓客戶靈活地利用資產組合上的可抵押資產，包括定期存款、債券、存款證、香港上市股票及單位信託基金等作抵押品，提升備用流動資金。額外的資金不但可用於業務發展，更可實現各種個人計劃，如海外升學、外地置業，投資等。投資方面，更能以較低的借貸成本，在作出高息投資時賺取息差，在不會阻礙長線投資策略的情況下，隨時可以捕捉當前投資機遇。

「滙財組合貸款」服務是一項抵押現有資產取得信貸額度的貸款服務，客戶要留意市場的利率變化及自身的資金流狀況，以確保有足夠能力償還貸款。而專屬的滙豐尚玉客戶總監會時刻提供最新資訊，配合建議及風險管理諮詢，讓客戶能夠得悉當前的風險狀況，例如在客戶的淨孖展比率下跌至某個比率時，便會收到差額通知及補倉通知，以幫助客戶管理風險，實踐部署。

毋須變賣資產 保留投資組合



舉個例子，陳先生利用價值1,000萬港元的投資組合作為抵押，若投資組合的借貸比率為60%，即陳先生可以預先設立600萬港元的備用信貸額度，他隨時可因應自己的資金需要，取得這600萬港元的貸款。假若陳先生選擇動用資金再進行投資的話，他的投資組合價值便會増加至 1,600萬港元，既可保留持有的投資組合，同時有額外資金把握市場機遇。此外，額外的資金亦可實現各種個人計劃，卻毋須變動現有資產，大大增強理財的靈活性 。

滙豐尚玉客戶尊享的滙財組合貸款（Wealth Portfolio Lending），根據客戶在滙豐的資產，提供額外流動資金，讓投資者充分善用總資產。而在預先獲得的信貸額度在投資者提取資金前，並無任何手續費用息率的支出，投資者可窺準時機才時機出擊，把握每個短期機會，滿足各種理財需要。了解更多：https://bit.ly/3odzoMg

此外，滙豐尚玉的單位信託基金投資融資服務（Unit Trusts Investment Financing），亦可讓投資者以槓桿投資獲得額外購買力投資單位信託基金，及時把握市場機遇。投資者只需開立投資融資戶口並注入資金，即可使用貸款方案，並從多元化的選擇之中，揀選合適的投資產品，發揮資產潛力讓財富增值 。 單位信託基金投資融資服務是一項擁有高回報同時相對高風險投資服務，包括孖展相關的風險、使用槓桿的風險、利率風險、流動性風險及貨幣風險。 專屬的滙豐尚玉客戶總監會時刻為客戶監察戶口孖展比率、投資風險以及信貸風險，協助客戶管理風險。 了解更多：https://bit.ly/37u62Dj

投資涉及風險。上述服務受條款及細則約束。

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閣下若決定將任何貸款金額用於再投資，則將面臨更高風險和更大潛在損失。

所有案例僅供參考說明。所提供資料並不構成亦不應詮釋為應就此使用投資或貸款產品的招攬或建議。



（資料由客戶提供）

