西倫敦活化住宅項目The Brentford Project 著名發展商Ballymore打造綠色生活新一頁

近期，香港買家對英國新建住宅項目的興趣愈趨強烈，尤其最近英國宣佈印花稅假期、對香港BNO持有人發出新的特別簽證，加上英鎊相對較弱和低利率，種種利好因素均對推動英國住宅交易起著顯著作用。萊坊執行董事及國際住宅銷售部主管王美嫺表示，自今年初以來，準買家查詢更增加30%，相信英國住宅項目將繼續備受香港自用買家和投資者追捧。有見及此，萊坊將於本季度再次推出英國西倫敦市中心臨河住宅項目The Brentford Project，以滿足市場需求。

The Brentford Project坐落於泰晤士河和布倫特河交會點，提供共876個單位，間隔由開放式至3房，實用面積由415至1,156平方呎。當中兩房單位可俯瞰河畔和錫永公園（Syon Park）悠然景色，新一期單位更可欣賞到二級保護建築St Lawrence教堂，盡享寧謐舒適。

配套完善 綠樹環擁

新建項目的首批住宅單位，設有住戶會所及禮賓服務，住戶和訪客甫入內即被綠樹花園環擁，綠意盎然，空間廣闊，有蓋行人通道和門廊旁邊設有室外游泳池及佈滿老樹的遊戲空間。住戶會所The Wick，服務與設施一應俱全，包括一個可以俯瞰園景的健身房、水療中心和美容室等，讓住戶享受消閒健康生活。

The Brentford Project為活化項目，由國際知名建築師事務所McCullough Mulvin負責監督整個新建住宅項目和聖勞倫斯教堂的復修工程，建築師深思熟慮地將這塊傳統瑰寶融入廣闊的新社區內，將這個由著名建築師Thomas Hardwick設計的15世紀教堂，變身成為文化和美食的矚目新熱點，日後將可舉辦各式活動及成為表演場地。

社區活化 注入生氣

項目地理位置得天獨厚，擁有完善交通網絡，前往倫敦市中心十分便利，從Brentford乘火車到倫敦滑鐵盧（Waterloo）只需24分鐘，而由附近的Boston Manor地鐵站乘搭Piccadilly線前往Leicester Square Station亦不用32分鐘。駕車往希斯路機場亦僅15分鐘，快速前往世界各地。

The Brentford Project銳意打造項目專屬社區，未來還會有超過50間新的商店、精品店、餐廳和娛樂場所，勢成倫敦西部新河畔熱點。

除了繁華熱鬧的商業購物區外，步行徑和庭院將重新連接購物街和海濱，為住戶帶來完善的購物消閑體驗。Workhouse Dock提供24小時的停泊點，連接沿岸餐廳、酒吧、咖啡館，以及新的公共空間，創造成充滿活力的餐飲美食天堂。

發展商Ballymore 銷售總監Jenny Steen指出，The Brentford Project在一年前首次推出已獲得空前成功，新建項目為住戶帶來一個珍貴的機會，成為西倫敦社區的一份子，為住戶提供倫敦罕有的生活方式。

The Brentford Project最新一期項目售價由英鎊445,000起。有關項目更多資訊，歡迎於2020年9月26及27日（星期六及日）親臨香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳的倫敦物業展銷會或點撃www.thebrentfordproject.com了解更多。

展銷會詳情

日期：2020年9日26至27日（星期六及日）－敬請預約

時間：上午11時至下午7時

地點：香港文華東方酒店2樓皇后像廳及歷山廳

查詢：2846 7418 / IRS@hk.knightfrank.com

報名：https://bit.ly/2H2FDkV

（資料由客戶提供）