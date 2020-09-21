由於新型肺炎病毒的持續肆虐，導致的全球政治經濟不確定性被大大增強，現貨黃金在投資者避險情緒的推動下，在今年8月7日觸及了每盎司2075美元的歷史高位，其價格上揚的速度讓其他非美貨幣的表現相形見絀。伴隨着11月美國大選的臨近以及疫情進入新的階段，現貨黃金是否能繼續散發其耀眼奪目的吸引力，讓投資者趨之若鶩呢？我們將從以下幾個方面作進一步分析。

通貨緊縮和通貨膨脹的順序

疫情讓全世界各國的工業生產進入了停滯甚至倒退的狀態，也進一步導致了勞動力市場的疲軟不堪。宏觀經濟政策制定者為了應對由此而來的通貨緊縮，不得不採取一系列刺激計劃來支撐已被大流行疫情衝擊至搖搖欲墜的經濟體系，例如美國的1萬億美元刺激計劃以及歐盟的7500億歐元復甦基金。

這些不斷增加的貨幣供應和所伴隨的政府債務累積，將會加深投資者對資產貶值的擔憂，並會引申出將來另一大危機：當疫情得到控制，政治經濟活動能夠恢復正常之後，各國央行和政府將會有目的地提升通脹率來減輕自身的債務負擔，美聯儲最近的論調已將此點表露無遺。

黃金對沖的是哪種風險？

一般來說，貨幣貶值會導致通脹，所以投資者往往願意購買貴金屬來抵消貨幣價值降低的風險。但是以黃金為代表的貴金屬，並不是抵禦通貨膨脹的最佳對沖工具。在衡量通脹的宏觀指標CPI（消費者物價指數）中，黃金不像原油或其他大宗商品可以產生直接影響。因此嚴格來說，黃金是抵禦法定貨幣貶值的最佳對沖工具，而原油等其他大宗商品則是對沖通脹風險的最佳工具。所以在貨幣供應過量和擴表的影響下，資產（貨幣）貶值將會是直接後果，而黃金將會繼續受到追捧來抵禦此類風險。

實物黃金和黃金ETF的需求

目前實物黃金的需求仍然處於一個低迷狀態，尤其是體現在作為購買主力的新興市場上。然而需要注意的是，新興市場的黃金投資者是因為其高昂的價格而被迫減少投資，而非主動退出市場。這種情況將在新興市場寬鬆貨幣政策和持續性的通脹推動實際利率進一步下降而改變。

根據彭博社在9月16日公布的數據，全球市場第二大交易所基金SPDR Gold Shares今年以來累計吸引了近200億美元，近期雖然呈現資金外流現象，但我們可判斷為獲利離場，因該黃金ETF今年已上漲了約30%。另一隻成本較低的黃金ETF – iShares Gold Trust（IAU）則連續25周錄得資金流入。這都反映了全球的基金經理在美元結構性走弱時，將資金投入黃金ETF來進行對沖，並將其作為未來通脹保值資產配置的一部分。

綜合而言，在當前地緣政治緊張局勢加劇，美國大選導致的國內政治和社會不確定性上升，疫情在北半球進入秋冬季後或會反彈，加上各主要經濟體創紀錄的債務水平，以及美國聯儲局的注意力轉向通脹和美元作為主要儲備貨幣是否安全的擔憂，這些疊加因素將會使黃金繼續散發其無法讓人拒絕的魅力。

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