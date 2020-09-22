趁市道開始回復，各種活動和發布會又如常了。許多人是足足一年沒露面了，都有種生活重啟的新階段感覺。藝術家比較敏銳，談到的話題，也可更為思想性。譬如見到賈樟柯，他提及疫情時期的日子，真是多多感慨。

原來，他也和很多人一樣，過年回家，後來也到處封城，結果是足足在老家山西留了兩個月，是去北京讀書及闖出名堂後，第一次在老家待那麼久。不過思考還是銳利的，他說這陣子，哪裏都去不了，真深深感受到之前十幾年間，全球化之厲害程度。他說，早大約十多年前，他拍《世界》，主要場景是深圳世界之窗，故事的背景，是中國人看世界，剛面對全球化的衝擊，去表達當時的焦慮。到如今，他覺得中國人的焦慮，卻是對全球化突被中斷的焦慮。

而許知遠則感歎（他近年憑訪談名人節目突然出圈走紅，成為當今中國最有名知識分子），之前變成國際流浪，因為本來只是去馬來西亞一陣，但過年時，內地疫情開始嚴峻，他不清楚情況，想睇定才回來，結果，就變成由馬拉去日本，日本又轉夏威夷，上兩個月才回到中國。他說真有種回不到家的感覺。而同樣，這種中國人還可隨處走的日子，是否又暫時結束？同樣結束的還有對世界的開放態度？

另外還見到著名行為藝術家張洹（他的紅色肌肉人造型確是經典，好多人說Lady Gaga都係抄他），他趁疫情穩定些，七月就去了西藏，反而享受脫離人群，去到極端高度的無人區。當然，一場疫情，改變了生活中好多習慣。九月剛好俄羅斯冬宮他有個大展，他都不方便去了，但又覺得不是壞事。他說，半年下來，都真習慣了新的社交及網絡生活，還啟發到，以後創作要往新媒體及社交媒體方向發展。