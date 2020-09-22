疫苗保護力待證 港需部署長期戰

經過兩星期普及檢測社區計劃，為178.3萬居民找出隱性傳播鏈，上星期的疫情已漸見回落，有數天沒發現來源不明的確診個案。埋單計算，整個計劃花費逾5億元，找出32個隱性個案，找到的個案並沒有預期中多，證明社區隱性個案現時算是低水平，環境及人為傳播所造成社區大爆發的機會不高，但由於市民並不齊心，為自己香港人洗底，是次計劃亦相信走漏4、50宗「在逃」的個案。這些個案雖然傳染力未必很高，但適逢限聚令有所放寬，最壞打算是未來一兩星期陸續出現小型爆發。最近很多小商戶及食肆紛紛出來支持撤回限聚令，並希望可增加聚餐人數。如疫情真的反彈，不必等到第四波在冬季出現之前，限聚令必定又會重新收緊，相信到時各小商戶及食肆亦要被迫再度關門，要重啟經濟前景並不樂觀。

說到第四波疫情，專家普遍認為會在冬季來臨時出現，而由於冬季正值流感高峰期，如同時患有流感跟新冠肺炎，相信病情更難醫治。醫學數據亦指出，如病人有其他潛在疾病以及上呼吸道感染，夾雜新冠肺炎感染所引致的死亡率將會提升。流感以及新冠肺炎的徵狀其實很相似，難以辨認，故在第四波疫情爆發之前，高危病者如幼兒與長者應提早接種流感疫苗，就算是健康成年人亦應考慮注射，以減少併患新冠肺炎以及傳染給身邊親人的機會。

至於新冠肺炎疫苗大家更是引頸以待，現時全球已有數十間不同公司在研發新冠疫苗，最新報道亦提到，數間國產疫苗公司，以及外國如英、美、德、俄和澳洲也有藥廠推出的疫苗進行第三期臨床測試，相信大約在年底至明年初左右，應有疫苗陸續推出。疫苗推出的初期相信是各國爭相訂購的高峰期，價格亦有所搶高，但當首批疫苗注射以後沒有發生嚴重的併發症，而又能證明可提供適當的保護，減少整體感染率及嚴重感染數字，相信全球亦會採購新冠疫苗作為國民預防感染的一大公共衞生策略。本港政府亦撥備80多億，透過參與世衞轄下全球COVAX計劃，以及流行疾病預防創新聯盟（CEPI）等機構為本港居民採購合適的疫苗，預留足夠數量疫苗供港人使用。

政治抹黑恐再現 降接種意慾

一般疫苗測試分為四階段，第一階段一般是動物測試後的首度人類小型測試，注射疫苗後觀察其安全性以及所產生的免疫反應。第二階段一般會招攬1,000到2,000名病人作測試，觀察疫苗對抵抗病毒的效能。至於第三階段受邀請的病人更多，通常數以萬計，主要目的在於實際觀察疫苗對感染病毒的保護性，以及可預期的併發症及副作用。現時已有9種新冠疫苗進行第三期臨床測試，但最近亦有報道指出，英國的疫苗出現副作用而需要暫停，而第三期臨床測試一般需要數個月的時間才能完成，進入第四期。

根據現時的數據，新冠肺炎疫苗可能要接受兩次注射才有足夠的保護力，而一般認為疫苗的免疫力亦未必太高，一般估計大約五至六成左右。因此，就算疫苗已充分在市場使用，亦不一定能完全抵抗新冠肺炎，加上接種新冠肺炎疫苗需時執行，政府亦會傾向先為一些高危群組如醫護人員、幼兒及長者首先接種。況且根據全民檢測的經驗，相信到時亦有種種政治抹黑及推測，否定某些疫苗的原產地以及其質量，從而打擊市民接種疫苗的意慾，影響整體的抗疫力。

新冠料成風土病 估延續數年

從流行病學來說，任何疫情如果不能夠做到大部分人接種疫苗，或者感染後產生抗體，該社區的整體抗疫力將會降低，疫情亦不能短期內消失。種種迹象顯示，新冠肺炎差不多肯定會成為風土病，可能延續數年之久。要打這場持久戰，除了個人要長期養成防疫習慣之外，政府亦應預先估算醫療資源的需求，及早調配應付長期戰役。國際層面上，世衞應聯同大國，協助其他國家制定新冠肺炎的疾控防衞標準，以及提供適切訓練及輔助，統籌及規範測試劑、防禦衣物、醫療用品及疫苗供應鏈，以免資源分配不均而造成更多無辜的民眾傷亡。

（文章只代表個人立場）

▲ 現時全球已有數十間不同的公司在研發新冠疫苗，相信大約在年底至明年初左右，應有疫苗陸續推出。（新華社資料圖片）