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iOS 14畫中畫功能 疑僅限YouTube付費用戶

行政人員版 2020/09/22

分享：

蘋果（Apple）iOS 14提供全新的畫中畫模式，用戶在觀看YouTube時，可以縮小影片畫面，並同時操作其他手機程式。

惟有用戶發現，除了YouTube的Premium付費用戶之外，一般用戶無法再使

...

欄名 : 科技新知

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