iOS 14畫中畫功能 疑僅限YouTube付費用戶 行政人員版 2020/09/22 分享： 蘋果（Apple）iOS 14提供全新的畫中畫模式，用戶在觀看YouTube時，可以縮小影片畫面，並同時操作其他手機程式。 惟有用戶發現，除了YouTube的Premium付費用戶之外，一般用戶無法再使 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 虛假通知攻擊再現 宜藉私隱工具杜絕 今日 虛假通知攻擊再現 宜藉私隱工具杜絕 Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案 2020/09/21 Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 2020/09/21 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 2020/09/18 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 2020/09/18 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 Apple YouTube iOS iPad 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入