虛假通知攻擊再現 宜藉私隱工具杜絕 行政人員版 2020/09/22 分享： 網絡安全廠商Sophos研究顯示，近期虛假通知類型攻擊再次出現。 此類攻擊讓用戶誤以為需要技術支援，從而透過應用程式商店購買虛假程式或騙錢軟件（Fleeceware）。不法分子以Windows及 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 14畫中畫功能 疑僅限YouTube付費用戶 今日 iOS 14畫中畫功能 疑僅限YouTube付費用戶 Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案 2020/09/21 Google Drive下月起 自動刪除垃圾檔案 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 2020/09/21 Apple AirPods Studio 疑似諜照流出 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 2020/09/18 fb新VR頭戴式裝置 下月13日售2317元起 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 2020/09/18 Amazon Music 推Podcast供獨家節目 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入