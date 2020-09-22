虛假通知攻擊再現 宜藉私隱工具杜絕

網絡安全廠商Sophos研究顯示，近期虛假通知類型攻擊再次出現。

此類攻擊讓用戶誤以為需要技術支援，從而透過應用程式商店購買虛假程式或騙錢軟件（Fleeceware）。不法分子以Windows及

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