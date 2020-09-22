應對「新冠失眠」 靠科技還需解心結

百事可樂將會在美國推出一款新汽水，目的並非令人提神，而是助人入睡。新冠疫情令各地失眠問題愈趨嚴重，人們除應改善日常生活習慣，更需正視個人心理狀況。

百事將在今年12月率先於美國發售一款名為Driftwell的汽水，其特點是每罐含有200毫克L-茶氨酸，這類氨基酸有見於茶葉及部分蘑菇，有研究指，可助改善睡眠質素及減輕生理壓力症狀。百事引述調查指，55%美國人表示他們每日都處於高壓狀態，有45%因此出現睡眠問題，更有21%無法入睡。

有多種助眠產品在疫下受各地消費者青睞，例如有一款號稱睡眠機械人的智能枕頭，可透過測量呼出的二氧化碳等生理指標，利用一套運算法幫助用家入睡。新加坡政府亦將與蘋果合作，推出為期2年的健康追蹤計劃LumiHealth，透過智能手機及智能手錶收集用戶的健康資料，並提供有關睡眠習慣的小貼士、及透過現金獎勵完成運動目標等。

68%受訪者 過去半年曾失眠

據P&S Market Research一份報告預測，全球助眠用品市場規模將在2030年達到1,625億美元（約12,594億港元）。此類商機的背後，反映的是各地人們愈趨難以入睡，疫情期間的居家抗疫生活、與家人困獸鬥、忙於求職、及對疫情的憂慮，令新冠失眠（Coronasomnia）一詞誕生。

中大傳播及民意調查中心今年調查發現，67.5%市民在訪問前的過去半年曾失眠，當中約6成人表示與社會運動或疫情有關，失眠原因包括工作或學業壓力、健康及家庭問題等。多達2成人表示會玩電話或用電腦幫助自己入睡，更有8成人表示未曾因失眠而尋求醫生意見。

美國馬約診所表示，睡眠不足可影響人體免疫系統，研究屢指人們若睡得不夠，則面對病毒時更易生病，簡單如流感病毒亦然。此外，睡眠不足亦可影響生病後的痊癒速度。

疫情期間有頗多因素可影響睡眠質素，但要取得優質睡眠並非不可能。美國睡眠基金建議，人們可嘗試為自己構建有規律的睡眠時間表、居家辦公期間盡量不要躺在床上、頻繁換床單、多接觸自然光、不時做運動、及盡量在睡前1小時不要接觸任何屏幕類電子產品，以免藍光干擾身體內的睡眠機制。

疫下睡不着更可能源於心結，武漢市漢陽醫院副主任醫師袁梅接受內地傳媒訪問時指出，矛盾性心態（即在感到極端情緒時刻意試圖控制自己、卻反而產生糾結）、想清楚心態（例如疫情期間過度關注新增病例、或操心其他生活問題）、及恐慌悲觀心態（因身邊不幸事情發生而受到感染），皆可影響疫下的睡眠質素。

調整心態 放鬆訓練可自救

要解開心結，還需靠調整個人心態、不要不斷自責或懊悔面對，更應學會傾訴情緒、及透過放鬆訓練（例如冥想、催眠）自救。

要改善睡眠除靠科技幫忙，亦應嘗試從生活習慣及個人心態着手，但若失眠問題依然持續，則應盡快向專業人士求助。

▲ 疫情下很多人曾出現失眠情況，有專家建議可調整個人心態，及透過放鬆訓練改善。（馮漢柱攝）