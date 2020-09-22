美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 行政人員版 2020/09/22 分享： 【本報訊】新冠肺炎為就業市場帶來打擊，但仍有不少公司推出筍工。最近有美國啤酒公司公開招聘「首席遊歷官」（Chief Exploration Officer），受聘人可以免費乘搭露營車，到美國多個國家公 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 2020/09/21 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 2020/09/18 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 2020/09/17 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 2020/09/16 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 串流平台予空間 女性工作機會增 2020/09/15 串流平台予空間 女性工作機會增 美國 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 興趣 攝影 啤酒 露營 美國疾病管制與預防中心 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入