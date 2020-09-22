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美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園

行政人員版 2020/09/22

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【本報訊】新冠肺炎為就業市場帶來打擊，但仍有不少公司推出筍工。最近有美國啤酒公司公開招聘「首席遊歷官」（Chief Exploration Officer），受聘人可以免費乘搭露營車，到美國多個國家公

...

欄名 : Good Job Insight

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