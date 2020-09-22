滙豐陷政經漩渦 股民最痛

昨天股市最多人談論的莫過於滙豐 （00005） 股價超低殘，跌破30元大關，小股民傷心之餘，紛追問究竟滙豐何時見底？現時可否撈底？滙豐陷入中美角力的漩渦，令其陷入兩邊不是人的苦況，加上新冠肺炎病毒的世紀疫情對世界經濟沉重打擊，其股價不斷尋底，股東慘成磨心，墮入應否繼續持有的天人交戰困局。

面對3座大山 股價持續尋底

滙豐昨甫開市便跌穿30元大關，最終收報29.3元，跌幅5.3%。事實上，滙豐由年初至今累跌52%，成為最弱藍籌股，不少長情股民眼見滙豐股價低殘，並逼近2009年28元供股價，不禁又想起網民惡搞Beyond的《真的愛你》：無法可收息的一對手，滙豐股價永遠在背後……

滙豐股價低殘，皆因面對三座大山。第一座大山是可能被內地列入不可靠實體清單。內地為應對美國封殺中國企業，上周六公布《不可靠實體清單規定》還擊，而《環球時報》引述消息指，滙豐因孟晚舟事件而被列入清單內。雖然內地官方對報道不置可否，但滙豐卻可能面臨被制裁危機，輕則罰款，重則可能被限制或禁止在內地投資，後果可大可小。

第二座大山是滙豐捲入洗黑錢疑雲。國際調查記者同盟（ICIJ）取得美國財政部外洩文件，顯示多間國際大銀行涉嫌協助罪犯洗錢，當中滙豐被指明知客戶涉龐氏騙局後，仍允許詐騙者將可疑款項轉帳到香港戶口。若報道屬實，美國將可能向滙豐課以巨額罰款，集團可能為此作出撥備，影響未來盈利。

第三座大山則是美國的金融制裁威脅揮之不去。當TikTok交易完成後，而美國總統特朗普因大選臨近，為了箍票可能續打香港牌。早前美國國務卿蓬佩奧已批評滙豐沒關閉被制裁者帳戶，令人擔心美國可能以此為藉口向滙豐開刀。

疫下環球經濟陷入深度衰退，實體經濟疲不能興，銀行作為百業之母，成復甦最慢行業，再加上歐央3月勒令銀行業暫停派息，而滙豐又面臨虛擬銀行挑戰，11月起將取消26項服務收費，在息差收窄和費用收入減少下，滙豐未來經營環境變得更加困難，令股價持續向下。

港人對滙豐又愛又恨，固然與滙豐是香港最大僱主之一，與本港關係深又密不可分，且曾為不少市民創造財富。惟現在滙豐陷入中美政治角力漩渦，兩邊不討好，股價低處未算低，令不少股民身家大縮水，尤其是那些希望收高息的長情股民和退休人士。對小股民而言，滙豐一次又一次地讓他們失望，究竟是否應該「分手」？是否應檢討資產配置，避免損失擴大？

分拆中港業務 籌謀解困良方

滙豐若要尋求脫困，挽回亞洲區大部分小股東的心，有學者建議應分拆中港業務，因滙豐主要盈利來自香港和內地，一旦成功分拆，即使歐央或英倫銀行要求繼續停派息，中港業務不受影響，可繼續派息，對中港股東較公平；且可避免一邊業務出事，兩邊同時受累。

滙豐管理層宜認真考慮分拆業務，同時籌謀緩和中美政治漩渦的良策，才可以留住股民。還是引用網民《真的愛你》版本，希望做到「即使股價插痛我的心，很想看到你我仍然未退場！」

責任編輯：黃鑠安