大廚教煮日式蛋包飯 蛋炒至半熟效果最好

香港疫情反反覆覆，大家還是未能出外旅行，日本迷要解「思鄉」之情惟有吃東瀛美食滿足一下。日式蛋包飯賣相精緻，用料簡單，自己在家煮也十分方便，請來Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池示範這道菜，大家

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