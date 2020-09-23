大廚教煮日式蛋包飯 蛋炒至半熟效果最好 副刊版 2020/09/23 分享： 香港疫情反反覆覆，大家還是未能出外旅行，日本迷要解「思鄉」之情惟有吃東瀛美食滿足一下。日式蛋包飯賣相精緻，用料簡單，自己在家煮也十分方便，請來Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池示範這道菜，大家 ... 欄名 : 大廚教室 最新專欄文章 更多 大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀 2020/09/16 大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀 大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好 2020/09/02 大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好 KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道 2020/08/26 KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 2020/08/12 夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 2020/08/05 大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成 入廚資訊 食譜 入廚常識 疫情 日本 設計 美食 法國 印度 菜式 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入