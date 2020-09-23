  • 28°C
香港時間 : 2020923日 (三) 02:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

大廚教煮日式蛋包飯 蛋炒至半熟效果最好

副刊版 2020/09/23

分享：

香港疫情反反覆覆，大家還是未能出外旅行，日本迷要解「思鄉」之情惟有吃東瀛美食滿足一下。日式蛋包飯賣相精緻，用料簡單，自己在家煮也十分方便，請來Jan Jan串揚專門店的店長兼廚師高標池示範這道菜，大家

...

欄名 : 大廚教室

最新專欄文章 更多

大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀
2020/09/16
大廚教煎三文魚防縮皮 用刀在魚皮上先𠝹幾刀
大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好
2020/09/02
大廚教煮簡易版日式炒麵 5分鐘就煮好
KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道
2020/08/26
KOL教煮冬瓜炆燒腩釀豆卜 炮製燒肉湯增香濃味道
夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片
2020/08/12
夏日清新頭盤 果醬達人教做芒果莎莎生牛肉片
大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成
2020/08/05
大廚教煮消暑冬瓜湯 零難度10分鐘完成
入廚資訊 食譜 入廚常識 疫情 日本 設計 美食 法國 印度 菜式

上一篇文章

阿根廷名廚首開餐廳 新派西日菜式展示個性

下一篇文章

臨時老師
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
專家樓論 - 超冷門投資項目
超冷門投資項目