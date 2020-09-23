不知為何，常常戲都未上映，內地對話題作品就先出了各種影評，最近是有關許鞍華的《第一爐香》。也不清楚是否真演得那麼差，抑或外形氣質與角色設定不討好匹配，罵的評論中，又極大部分衝着男女主角彭于晏及馬思純。有的就直接說馬怎麼就肥得那麼厲害？又或者，銀幕上的誘力，還不如演她姑媽的俞飛鴻（這卻倒合了原著中兩個女人的鬥法）。

確不知是否導演的原意，真會影響投入及創作力。因為一早聽聞的已經是：許鞍華其實不太想再拍張愛玲了。但她也曾拍過兩部呢，最早是《傾城之戀》，而後有《半生緣》。前者她坦言拍得不好，沒有好好把原著理解。至於她對上海，也是有種頗典型的香港創作人的獨特關注，甚或好奇。她很早就到上海拍戲，之前有《上海假期》、《姨媽的後現代生活》。今次《第一爐香》，雖然是香港故事，可也是講上海女子的香港傳奇。

不拍不拍還須拍，之前對原著一大疑問，是中篇較短，感覺發展不成劇情長片，於是做了個大膽決定，讓著名上海作家王安憶去編，足足加了半部戲。因為威尼斯影展回報，影片前大半一個小時，基本上就是張愛玲原著再現。而原著結局是止於男女主角逛街及女主角道出她的妓女比喻。

但新加入的續寫，則加長了近半個小時，細節交代了二人婚前婚後的各懷鬼胎，渣男更渣，浪女更浪。就是創作了一個華麗的表面故事之後的醜惡蒼白現實。

這看來確有點任性，因為張愛玲的世界，總是點到即止、分寸距離，留些面子或餘音，聞的是爐香。到王安憶、許鞍華版，忽就添了現實的茶米油鹽煙火敗絮，將生活的折磨都呈現眼前，碰的是爐灰，倒想看看。