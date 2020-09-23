《American Journal of Epidemiology》發表了一篇很有趣的文章：在全球進行逾九十個研究、涉五億受訪者，發現一個現象—單身男士的死亡風險比有伴侶的高三成二。中年單身男士或較有伴侶的男士早死八至十七年。

文章發表人David Roelfs教授解釋：有伴侶的男士，經常有人在旁督促注意飲食、看醫生等，而女性多為家中推動社交的成員，是男士接觸親朋戚友的橋樑。

耶魯大學醫學院Dr Teresa Seeman亦早已指出，長命的關鍵，在於人老了，是否有社交網（Social Network Ties）。相反，單身男士經常獨自宅在家的話，身體不妥未必馬上求醫，又缺乏社交支援，死亡風險較大。而羅格斯大學心理學教授Dr Charlotte Markey亦發現，有伴侶與否，是男士長命關鍵，但女士的長壽，則無關有否伴侶。

男友人C家有惡妻，聞名朋友圈，除獨攬行政財政大權外，亦兼任其夫之外交顧問（任何事都又顧又問）大臣。C夥友吃頓飯，其老婆大人可奪命質問call數次，要他清楚當着朋友面滙報跟誰一起。朋友都見怪不怪，且不想他尷尬，所以當他在電話滙報行程時，大家都若無其事，免他難堪。滙報完畢，放低電話，他面露難色，我笑說：「至少，你會長命。」然後向他提及上述研究。聞之，他嘀咕：「有伴侶之男人比單身男人長命……都要睇下個伴侶係咩人先得㗎……」但見他眼望遠方，不勝欷歔、若有所思，我除了深表同情、點下頭、問候一下外……然後都唔知講乜好。的確，學術期刊《Health Psychology》亦曾刊登一個研究：男士若長期對住一個跟他說話像機關槍掃射般的伴侶，好易患高血壓。

男人長命靠女人？我不敢妄下判斷。因首要端視屬哪類女人。女人識做，令身旁那位甜到暈，何止命長，連命都可以俾埋你；相反，若家有惡妻，還講甚麼生命長短？因為早已生不如死。