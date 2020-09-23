踏入農曆八月，即使仍有氣溫高企的日子，但秋意也漸有眉目，乾燥的微風輕拂面頰。究竟單是由於這乾燥的季候影響而致口渴頻繁，還是自身的體質原因？真相似是令人摸不着頭緒。更甚者，即使是口渴也並未必然想飲水。口不渴或渴，能飲及不能飲水各種原因，將在下文討論及略作介紹。

產生口渴的原因，是身體津液或水穀精微輸布產生問題所至。若津液耗損，會導致口渴欲飲的情況；或津液不能正常輸布上濡唇舌，水濕反而停聚中焦脾胃，或身體不吸收而由小便排泄而出，可見小便變得過度頻密，但患者依然口渴不解。中醫透過了解病因、體質差異及疾病發展機理，明白同病可不同症狀，口渴與否跟飲水之間無絕對的因果關係。

對於口不渴情況，可以因患者因感受寒邪或濕邪，症狀伴見惡寒或身重，但卻身不甚熱。由於寒或濕病邪不甚傷津，所以沒有口渴症狀。這亦解釋了冬夏感冒症狀差異，冬病甚少見口渴症狀，但若夏秋兩季往往口渴甚，需大量飲水。

而若口渴欲飲，其口渴程度往往反映身體津液虧損程度，津虧愈重，口渴程度愈高。病邪性質若為熱或燥邪，則會大量消耗體內津液，所以患者口渴而能飲。若熱邪嚴重，津傷會更甚，患者更欲飲冷飲。

此外，若肚瀉嚴重者亦可引致大量津液流失，所以病患症狀可見口渴甚。口渴欲飲除見於燥熱原因津傷外，亦見於相等於現代醫學糖尿病的消渴病。患者除口渴外，亦有小便頻密，易餓能食，但卻體形日漸消瘦，即三多一少的典型症狀。

口渴卻飲水不多，這表示津傷程度不高，或口渴因為津液輸布功能失常所致。口渴不欲飲的中醫常見病因包括陰陽失調、濕熱及瘀血症等。陰虛火旺症患者常伴見手腳掌心發熱，舌紅舌乾等症狀；陽虛症面容白，怕冷喜溫，平素易腹瀉或腰膝痠軟，飲水喜熱飲以振奮陽氣，助水氣蒸騰濡潤舌面；濕熱伴見脘腹脹滿，大便黏稠不暢，口渴但不喜飲水；瘀血症患者見舌底青筋盡現，舌面暗見瘀點，口渴但不欲飲，卻喜歡漱口而不欲把水下吞。

若秋夏略見口乾，則可先試養生保健茶，材料包括海竹頭3錢、麥門冬3錢、北沙參3錢、清水5碗中細火煎煮半小時，乘涼後服用，作用止渴生津潤燥。但若口乾持續者，則建議諮詢中醫，作更切合個別體質的建議。