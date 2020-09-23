侵侵抗疫如散沙 應學國父戰勝天花

人多數怕死，部分人經歷了一些事之後或許不怕，但沒人會想死得不明不白。我曾在這裏談到美國國父華盛頓因為喉嚨劇痛，醫生斷續為他放了約4成血後，不治去世。今天放血療法被認為是偽科學，但在當年是正常醫療手段，人人都接受，華盛頓亦相信，所以才沒有反對，亦不知道自己死得不明不白。

不過，華盛頓亦擔心自己未死被人當死，臨死前吩咐秘書一定要等3天之後才下葬。這種做法當年頗普遍，以免被醫生誤判死亡。當秘書表示明白之後，華盛頓說出死前最後一句話：Tis well，意思是「那就好」。

華盛頓和美國今天的新冠肺炎死者一樣，都是死得冤枉。美國新冠確診人數逾700萬，死亡總數超過20萬，仍然是全球第一疫國。疫情下，美國人看不到特朗普展現領導風範的時候，反而甩甩漏漏，不瞻前不顧後，作為一國領袖，看不到令人眼前一亮的成就。

華盛頓視天花最危險敵人 全軍種人痘

在抗疫上，這位第45任總統應該向第1任總統華盛頓學習，如果不是華盛頓夠果斷，今天可能亦沒有美國。18世紀照相技術尚未問世，華盛頓沒有留下照片，但就有不少畫像，只有小量肖像記錄了他面部的粒粒麻點，是天花留下的印記。華盛頓是天花康復者，19歲時在英屬巴巴多斯感染，幸好不嚴重。

天花在歐、亞、非大陸至少有數千年歷史，據傳天花約於公元一世紀，即漢朝時傳入中國，由戰爭中俘虜傳來，故名虜瘡。中國人後來知道得過天花而存活的可以終身免疫，順治皇帝因天花去世後，並非長子的三兒子繼位，有一種講法是多少與他已出過天花不會再染病有關，他就是康熙。中世紀歐洲天花流行，英女王瑪麗二世、俄國彼得二世等都是感染天花而死。18世紀，歐洲死於天花的人數以千萬計。隨着歐洲人對美洲殖民，天花傳到美洲，同樣造成大量人口死亡。

當北美殖民者向英國宣布獨立時，一場天花瘟疫亦正肆虐北美大地。近幾十年，愈來愈多歷史學家認識到，在反英獨立戰爭當中，身為總司令的華盛頓，對戰爭結果影響最大的，並不是對付英軍的運籌帷幄，而是戰場背後一場沒有硝煙的秘密戰爭中他所作的決定，一場他和天花打的仗。

當時英軍打到去北美，大敵當前之際，華盛頓卻稱天花為「最危險敵人」。天花平均死亡率高達30%，軍隊三分二以上傷亡，並非來自敵人，而是天花。他統領的各殖民地民軍，部分已染過天花，具有抵抗力；但從鄉村去參軍的，之前從未接觸過天花，很快大批被感染，並在軍中傳播，死亡人數遠遠超過與英軍作戰的。

英軍沒受天花影響，因為他們接種了人痘，即是預防天花的接種技術，稱為「人痘接種術」（Variolation）。這種技術18世紀由中國引入歐洲。據文獻所載，早在明朝以前已有種痘，明朝中期有意識地利用這個原理來預防天花，具體做法是把天花病人的痘痂研磨，吹入人的鼻腔內，或者讓受種人穿上天花患者的衣服，受種人不死的話就可免疫。

當時北美亦已由歐洲傳入這種人痘接種術，但殖民地聯合政治權力機構--大陸會議嚴禁接種，因為有死亡風險。1776年，華盛頓的軍隊轉戰紐約等地，遭受一系列挫敗，傷兵滿營，病兵更多。華盛頓明白，不控制天花，美國沒機會獨立，他主張為全軍接種人痘，卻面對很大反對聲浪。

他於是利用自身早年感染天花的經歷，加上抱持科學態度的解釋，向官兵和持懷疑態度的大陸會議代表，道出接種的優劣，再借助勇挫英軍為他帶來的個人威望，最後獲得支持，他下令全軍接種人痘。

英軍在嚴冬天寒地凍加上戰役受挫，需要休整，也幫了華盛頓一把，令接種的士兵有數個月喘息恢復期。就這樣，在天時、地利、人和配合下，得以保存實力的華盛頓軍隊在法國援軍加入下，打贏了美國獨立戰爭。

特坐失時機不作為 不跟科學亂咁嚟

18世紀末，英國醫生詹納發明了牛痘疫苗，才取代人痘，改進後的牛痘接種危險性小很多。天花在1979年滅絕，歸功於牛痘接種。從人痘到牛痘，其中包含了中國人貢獻的智慧。中國人先用的人痘，傳到美洲，幫了華盛頓一把建國獨立。如今，美國指摘中國將新冠病毒傳入美國靠害，疫苗研發上兩國亦打「口水戰」，一個說快過人，一個指人家造的一定不會用。如此再想下去，歷史有時真箇令人頭痛。

瘟疫每每改變人類歷史進程，每次疫情，都考驗帶領國人抵抗的領袖，其智慧及領導能力。華盛頓在絕境中，挽救軍隊免遭天花吞噬；他沒有迷信，而是從經驗和科學出發，作出理性決策，並且有效地堅持執行，造福人民。反觀新冠疫情下的特朗普，坐失時機不作為，除口罩話無問題，唔跟科學亂咁嚟，強迫下屬只講係，急推疫苗話救世，實則成效未到位，如此落去真係弊，成個美國都閉翳。