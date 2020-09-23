  • 28°C
香港時間 : 2020923日 (三) 02:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請

行政人員版 2020/09/23

分享：

【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，不少打工仔都各出奇謀，冀能成功搵工。英國一名60歲大叔自4月遭公司裁員後，由於不少僱主認為他年紀大，接近退休年齡，以致一直未能找到新工作。

為證明自己的身體仍然健碩，他靈機

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園
2020/09/22
美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園
WFH損員工生產力？美企促重返辦公室
2020/09/21
WFH損員工生產力？美企促重返辦公室
內企以商業安全為由 禁員工用iPhone
2020/09/18
內企以商業安全為由 禁員工用iPhone
亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人
2020/09/17
亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人
工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪
2020/09/16
工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國 失業 健身 Linkedin

上一篇文章

體驗經濟情境出發 改變消費行為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
專家樓論 - 超冷門投資項目
超冷門投資項目