英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 行政人員版 2020/09/23 分享： 【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，不少打工仔都各出奇謀，冀能成功搵工。英國一名60歲大叔自4月遭公司裁員後，由於不少僱主認為他年紀大，接近退休年齡，以致一直未能找到新工作。 為證明自己的身體仍然健碩，他靈機 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 2020/09/22 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 2020/09/21 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 2020/09/18 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 2020/09/17 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 2020/09/16 工資按地理位置劃分 VMware永久WFH或減薪 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國 失業 健身 Linkedin 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入