英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請

【本報訊】受新冠肺炎疫情影響，不少打工仔都各出奇謀，冀能成功搵工。英國一名60歲大叔自4月遭公司裁員後，由於不少僱主認為他年紀大，接近退休年齡，以致一直未能找到新工作。

為證明自己的身體仍然健碩，他靈機

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