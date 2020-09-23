我入行的年代，媒介環境比較簡單，資訊沒那麼發達，廣告的模式變化不大，競爭也沒有現在那麼快速。

當時的老闆們可以說是運籌帷幄，對於業務上的運作有很大的掌控，在很多工作層面上都可以看見他們的身影。而且我做的工作他們也懂得做，他們掌握的資訊、累積的經驗都比我豐富。他們的領導力，來自他們親身上戰場的威信和能力。

現在行業變得複雜很多。我們集團有21家公司，業務性質雖然有重疊，但都有一定程度的差異性，很多專業範疇我都沒有接觸過，更遑論可以傳授甚麼經驗和技術。即使是我工作了20多年的媒介策劃業務，已經發生了很大的變化，我的經驗和知識很多都已經過了時。

現在即使有大學邀請我去教媒介策劃，我也自問不懂得教。我的領導力，更多是來自我個人的品格、使命感、價值觀和願景。

領導力也不一定是集團領導人專屬的，子公司的負責人，甚至是每一位同事，他們也需要具備領導力。即使我們集團已比較大，但仍然無法涵蓋所有業務範疇，很多工作要和集團內外的單位合作。這不代表每一個範疇我們的同事都要懂，而是當需要的時候他們會找到合適的資源，在沒有從屬關係的時候，仍然可以透過協作的模式，帶領他們去完成任務。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》