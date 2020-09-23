歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守

歐洲多國近日第二波疫情爆發，染疫人數新高破紀錄，來勢兇險，部分國家要再度封城，適逢大批香港留學生返英國升學，令不少父母陷入腦交戰，究竟是讓子女繼續學業？抑或暫時回港避疫？

抵英開學遇爆疫 港家長腦交戰

港府亦須做好大批港人學生隨時緊急回港準備，並汲取先前教訓，務必在檢疫上做到滴水不漏，同時嚴控本地感染，查找源頭不明個案，才能避免疫情再起。

西班牙上周平均日增逾1萬宗確診，比3月高峰期還要多，迫使馬德里當局周一宣布再封城，只有上班、上學和求診才可離開社區。英國周一新症4,383宗，重回4月水平，首相約翰遜宣布提升疫情級別至第二高的4級，並收緊防疫措施，強制餐廳酒吧晚上10時關門。德國和挪威要再實施限聚令，意大利則將巴黎和法國疫情嚴重地區，列入出入境管制名單內。

歐洲再爆疫，皆因多國在夏天眼見疫情稍緩便過早重啟經濟，並恢復通關旅遊，結果大批人湧到南歐度假，染疫後將病毒帶回國，令確診數字在暑假後急升。疊加多國強制學生復課，結果西班牙和法國在首周復課，便有幾十間學校爆疫而須關閉。

在歐洲收緊防疫措施之際，有2.3萬名香港學生今年選擇到英國升讀大學或中學，但當地並非所有學校強制學生戴口罩，加上當地文化抗拒戴口罩，恐令不少港人父母擔心子女可能中招。反觀香港第三波疫情稍緩，若英國疫情持續惡化，為安全起見，不排除港人會安排子女暫時回港。

英國和歐洲暫時都並未列入本港疫情高風險地區名單，故當港人從英返港，只須在機場進行採樣，待結果呈陰性，便可回家隔離14天。惟3至4月時家居檢疫甩漏多，例如電子監察手環無法啟動，不少人違規落街打波、吃飯的情況仍歷歷在目。

速調高危區名單 強制酒店檢疫

港府宜汲取失誤教訓，嚴格做好檢疫工作，加強電子手環的監測功能，並要相關人士遵守14天檢疫令。由於本地家居面積細小，未必有空間予人隔離檢疫，當局宜因應歐洲疫情嚴峻，盡快將歐洲多國列入高風險區名單，屆時留歐的香港學生回港前，須提供72小時內檢測呈陰性結果和預訂香港酒店證明才能登機，之後強制在酒店檢疫14天。當局還要嚴格執法，檢控違規人士，以收阻嚇之用，才能防止病毒輸入。

港人幾經辛苦才叫做暫時挺過第三波疫情，當前仍有零星源頭不明的本地感染，而今天中小學和幼稚園部分學生回校復課，當局更應做好防疫工作，確保學生可安全上課，並制定好應變方案，一旦校園爆疫，有統一程序處理，如關閉學校14天消毒，並對師生進行檢測，馬上啟動網上授課。

面對外圍疫情嚴峻，而政府專家顧問許樹昌日前指三波疫情都是從外面輸入，故當前首務是嚴防病毒輸入，政府檢疫工作務必從嚴從緊，以免疫情失守，大家再度陷入苦戰。

責任編輯：劉婉雯