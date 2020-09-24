前幾日，有白宮前幕僚爆出美國總統特朗普曾說過：「Maybe this Covid thing is a good thing...（because）I don't have to shake hands with these disgusting people.」（新冠肺炎或是件好事……（因為）我毋須跟這些噁心的人握手。）一位國際領袖說出這樣的話，當然不宜，但此處先不談政治公關。

今天想談的是語文。當時，我看到報道的即時反應是：「又係disgusting？﹗阿Trump，詞窮乎？無其他詞彙可用乎？」據我的非官方兼非正式統計和觀察：他是歷來講得最多disgusting的美國總統，而每次當他想表達自己感到disgusting的時候，他亦只能用上disgusting這個詞，再沒其他。

在北美，經常聽到當地人用「disgusting」或「gross」，兩者都是用來形容極度噁心之事或人，一遇到令他們覺得討厭的情景，他們很多時會說：「Oh, that's disgusting !」「He is disgusting !」對於喜歡語言和語文的人來說，是比較難在那個語境當中感到有精神之滿足的，因為欠缺語言的那個韻和回甘。我當時開始用心留意，除此之外，他們有其他表達或表述方式嗎？畢竟，語言運用的精緻度，正正反映其背後文化的深度。

所以，在北美生活的日子裏，我甚少主動看美國文學，因為我沒法從中感受到那份精神飽足之感，那當然只是純粹的個人喜好。那些年閒時閱讀，要不捧着我千辛萬苦帶過去的中文書籍，要不就看英國文學，皆因喜歡細味當中語文運用之精緻和韻味。語言有韻才有層次、才能有境界和深度。若下下說話都直白地、單維度地，像擲鐵餅般，這又disgusting、那又是disgusting，是很難有韻的。（明日續談）