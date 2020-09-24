毛孩疫下棄養增 配對送養免傷害

疫情下不少寵物主人陷入經濟困難，愛護動物協會將與馬會合作推出寵物用品補助計劃。除經濟困難，疫下不少人更因擔心染疫而棄養寵物，但與其置寵物福祉於不顧，不如先考慮配對送養。

愛協夥馬會 推寵物用品補助

愛協日前宣布會推出由馬會資助的「新冠肺炎疫情寵物食品補助計劃」，提供最多可供4隻貓狗使用兩個月的食物及衞生用品，由即日起至12月20日可供申請，對象是受到疫情影響導致經濟困難（例如失業、收入減少）的貓狗主人申請、正領取綜援的人士、獨居長者等，旨在減少貓狗主人因經濟困難而棄養寵物。

本港最近發生多宗與寵物有關的慘劇，包括今年2月曾有29隻寵物被人從高處擲下致死。而棄養問題更值得關注，愛協表示在今年4至7月期間，接收超過120隻被遺棄動物，查詢棄養手續的電話數字亦明顯增加，相信與疫下經濟困難有關。

疫情期間棄養寵物的另一個原因，是擔心寵物可傳染新冠肺炎病毒。全球首宗寵物感染個案便是本港一隻17歲松鼠狗，比利時亦有一隻貓確診。盡管各大機構包括美國疾控中心（CDC）強調，現時未有足夠證據顯示寵物會加劇傳染的情況，但各地棄養潮仍不斷，馬來西亞動物權益組織Voice For Paws上月表示，當地棄養狗隻數目自3月以來大增6成。

外國多款App 助配對領養者

飼養寵物是一生的承諾，即使做不到一生一世，盡責任的主人亦至少應為他們尋找新家。外國現時有多款手機App帶有此類功能，例如BarkBuddy讓人刊登寵物的圖片及資料，供有意領養動物的人士考慮，操作方式類似交友軟件如Tinder。LikeThat Pets更融入外形識別技術，例如有意領養寵物的人只需上載自己喜歡寵物類型的圖片，軟件可即時搜索外形相似的待領養寵物。

本港市面上暫無此類App，但想退養寵物的人士亦可透過本地社企的配對服務。香港動物領養中心現時便會透過家訪、評估不同寵物的情況，為他們尋找新家。愛協現時亦會接收退養寵物，並一直照顧性情溫馴的寵物至有合適的新家庭收養。

領養前先考慮 寵物所需條件

居家抗疫帶來強烈孤獨感，不少人或想領養寵物解悶。然而，領養動物後再將其退養，可造成二次傷害，因此在決定領養前，更需考慮不同寵物所需要的條件，例如貓狗壽命可長達10多年、飼主需要住在容許養貓狗的地方等，運動、醫療及食物等的金錢及時間消耗量極高，即使是小型寵物例如兔子、倉鼠及烏龜，亦對飼養環境有特定要求。

本港現有團體願意在經濟蕭條之時出一分力，飼主若真有需要，應考慮申請補助，退而求其次考慮配對退養，但無論如何，切忌隨意拋棄。

▲ 飼養寵物是一生的承諾，飼主即使做不到一生一世，亦應為他們尋找新家園。（資料圖片）