無人領會 美高院孔子雕像失意義

近日最熱門的美國新聞,如果不計大選,要數最高法院大法官金斯伯格RBG病逝,特朗普與共和黨控制的參議院,密鑼緊鼓安插一位保守派大法官進去;另一熱門新聞,就是TikTok及WeChat禁令與背後的中美博弈。如果用人或者東西,將美國最高法院和中國聯繫起來,不知道各位有何建議?我就會選擇孔子。

孔子摩西梭倫雕像 矗立高院門楣

美國最高法院大樓,坐落華盛頓,與國會大樓遙相呼應,建成於1935年。主樓後面東門,有着與主入口一致的三角門楣,門楣上排列16位人物的雕像,正中位置有3位,在中央的是摩西(Moses),右邊是梭倫(Solon),左邊的是孔子。為何美國的最高司法殿堂,會有中國思想家孔子的雕像?

先說一下另外兩位,摩西大家認識,舊約聖經《出埃及記》所記載的人物,被認為是重要先知。對於西方人來說,摩西十誡雖然不是法律,但成了西方基督教世界行為規範,社會法律上的基礎。梭倫是古希臘政治家、立法者,創建最早的陪審制度,可以視為司法制度創建者之一。

摩西和梭倫,與誡條規則及法律攸關,出現在美國高院可以理解,但提倡儒家文化的哲學和教育家孔子,和法律有甚麼關係呢?中國古代法家的代表人物應是管仲、商鞅之類。但其實也不難理解,因為很多時候道德是法律的理論基礎,法律是通過一些程序將道德觀念制度化、規範化,並透過強制實施,讓眾人在社會中奉行。

東方或西方社會,法律條文都會因應不同時代背景而改變,可以說成是「與時俱進」,例如中國數千年歷史裏,朝代更替隨之而來就會出現法律修訂,但孔子提出的儒家言行體系卻一直延續。這個體系不單關乎個人道德,還涉及到社會方方面面的行為規範,實乃中國整個社會的標尺。孔子在東方社會的這個巨大貢獻,受到欣賞,其雕像亦因此豎立在美國最高法院。

也有一種講法,當年經過不斷的商議,達成了用誰人來造像的標準,共識是3位主要人物分別代表法律、宗教和教育。以此標準來看,梭倫代表法律,摩西代表宗教,孔子就代表教育。至於最高法院大樓設計師的講法是這樣:「(孔子)是東方最偉大思想家,代表東方基本律法和禮儀,而美國則是全世界優秀文明的集大成者。」說穿了就是借認同孔子等人,讓大家感覺美國的確容納百川,最好的東西、最理想的制度都在美國找到,自我感覺良好一番。

金斯伯格的遺體本周三、四會停放在最高法院外,供民眾瞻仰;周五將移往國會山莊,繼續供弔唁,下周會在阿靈頓國家公墓下葬,長眠丈夫馬丁旁邊。如果從任何事皆針對中國的人的角度來看,RBG去世一事,也能夠和中國聯繫起來。出於新冠肺炎防疫考慮,其靈柩安放在高院大樓外門廊下,有別於以往過世法官的遺體安放在法院大廳內供人瞻仰。反華分子隨時可以將金斯伯格瞻仰安排的不完美,歸咎是「中國病毒」造成。

儒家強調為政道德 美如今有嗎?

孔子的儒家思想,強調個人的道德,亦有為政的道德。在提名大法官接替RBG的事情上,特朗普不理反對聲,表示有意在本周六提名新法官人選,趕着安插「自己人」入法院。如今美國兩黨政治當中的出爾反爾、言行虛偽,表露無遺,似乎亦與推廣道德的孔子思想沾不上關係。歐洲啟蒙運動的時候,孔子可以說已是歐洲名人,一些哲學家、思想家包括伏爾泰等,都借用或兼容孔子思想,推廣自己的主張,讓孔子思想得以更廣為傳播。

到了今天,在號稱世上最民主自由的國度,放雕像在最高法院是一回事,是否真正認識或奉行孔子思想又是另一回事。2015年,Obergefell v Hodges一案,最高法院以5比4的些微優勢,裁定全美同性婚姻合法化,如今已退休的大法官甘迺迪(Anthony McLeod Kennedy)在法院判詞,援引《禮記》中孔子的說話,來佐證婚姻倫理在人類社會的重要性,說:「婚姻是政府的基石」(Confucius taught that marriage lies at the foundation of government),又引用:「為政先禮。禮,其政之本與」。裁決書註明引用自英譯版《禮記》,19世紀英國漢學家理雅各(James Legge)撰寫的《禮記》英譯本,原本這樣譯:「Ceremonies are the first thing to be attended to in the practice of government. This ceremony(of marriage)lies at the foundation of government」,(繙譯白話:禮儀是政府執行政務的第一要務,而(婚)禮更是政府的基石)。甘迺迪可能不懂中文,跟這個英譯本無可厚非,問題是英譯本準繩不足。

這段話其實是春秋時期魯國君主哀公,向孔子問政的其中一事。他請教孔子,大昏也就是「婚禮」的重要性,但後來孔子談的「為政先禮。禮,其政之本與」已經不是專指婚禮,較多是指規範。大意就是說,人活世上自有各種「禮」,從祭祀、君臣尊卑、長幼之序、夫婦關係,皆有禮的規範。結合前文,孔子並不是把婚禮說成為政之基石,而是表達領袖為政應避免做出讓人民感到觀感不佳的事,而人民的觀感不佳,就會影響對執政者的信任,危及政體。這個放在今天的美國,有點熟口面。