企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己

【本報訊】新冠肺炎疫情肆虐全球，大幅改變企業營運模式。不少大企如亞馬遜（Amazon）、Google等，連招聘都移師綫上舉行。惟國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然綫上招聘已成為新趨勢，但

...