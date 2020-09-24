  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 02:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己

行政人員版 2020/09/24

分享：

【本報訊】新冠肺炎疫情肆虐全球，大幅改變企業營運模式。不少大企如亞馬遜（Amazon）、Google等，連招聘都移師綫上舉行。惟國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然綫上招聘已成為新趨勢，但

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請
2020/09/23
英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請
美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園
2020/09/22
美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園
WFH損員工生產力？美企促重返辦公室
2020/09/21
WFH損員工生產力？美企促重返辦公室
內企以商業安全為由 禁員工用iPhone
2020/09/18
內企以商業安全為由 禁員工用iPhone
亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人
2020/09/17
亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人
求職招聘 職位招聘 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 人力資源

上一篇文章

宣傳策略宜本地化 貼地內容吸客

下一篇文章

應科院夥HKU 設科技專才實習
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

科創自主新路向 中國誓破美圍堵
科創自主新路向 中國誓破美圍堵
專家樓論 - 7月買入9月租出 回報略勝平均值
7月買入9月租出 回報略勝平均值