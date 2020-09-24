企業綫上面試新趨勢 求職者須大力表現自己 行政人員版 2020/09/24 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情肆虐全球，大幅改變企業營運模式。不少大企如亞馬遜（Amazon）、Google等，連招聘都移師綫上舉行。惟國際人力資源機構Randstad報告卻顯示，雖然綫上招聘已成為新趨勢，但 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 2020/09/23 英失業漢自拍健身 收逾百工作邀請 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 2020/09/22 美啤酒商聘另類CEO 專責遊歷國家公園 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 2020/09/21 WFH損員工生產力？美企促重返辦公室 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 2020/09/18 內企以商業安全為由 禁員工用iPhone 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 2020/09/17 亞馬遜受惠網購增長 擬美加再聘10萬人 求職招聘 職位招聘 商業 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 肺炎 人力資源 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入