科創自主新路向 中國誓破美圍堵

中美科技戰愈演愈烈，中央4大部委昨聯合發布文件，提出培育和打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，既為科創發展提供清晰方向，更配以跨部門政策支援，務求揚優勢，克短板，走出科創自主新路向，突破美國圍堵。

培育10戰略產業 冀跨越式發展

發改委、科技部、工信部和財政部提出要擴大戰略性新興產業投資，包括加快5G產業、關鍵芯片及疫苗等。

中央4大部委此時對科技產業發出指示，皆因美國為了打壓中國崛起，在科技戰中祭出全面封殺的大殺着，加上新冠肺炎勢改變疫後產業供應鏈，中國須作出政策調整，應對美國不斷加招逼迫，以及供應鏈有變的新格局。

在芸芸關鍵技術中，中央選定了至少3類須加力投資發展。第一類是中國具有明確優勢，如5G。中國已在全國開通逾40萬個基站，而深圳更是首個5G獨立組網城市，領先全球。因此中央要求加大5G建設投資，並加快5G商用民用，研究推動將5G基站納入商業樓宇和民居建設規範。

第二類是中國科技弱項，如芯片、微電子製造和飛機引擎等。為免再出現中興和華為被卡脖子的危機，當局銳意要攻克這些難關，加強相關的基礎科研，如國家主席習近平所說，要實施突破，免受制於人。

第三類是可與西方技術比肩，如新冠疫苗。在環球疫苗競賽中，目前中國有至少3款疫苗已進入最後階段臨床測試，當局加快推動疫苗面世，供全球民眾接種，讓各國經濟得以盡快重啟，從而展現並提升中國是個負責任的大國形象。

協調跨部門支援 長遠科技自主

外圍形勢倒逼中國要走創科獨立自主路，必須提升本土創新，以科技救國。今次4大部委聯手推動戰略性新興產業，就是協調各部門，避免再出現過往部門間各自為政、政策矛盾，影響政策效益問題。在各部委通力合作下，要錢有錢，要人有人，再配合政策方向及全新戰略，相信可加快新興產業能出現跨越式發展。

長遠而言，中央希望在提供明確清晰路向後，舉國之力突破自身科技弱項，終能掌握最關鍵的核心技術，走上科技獨立自主之路，以便有更大底氣與美周旋。這條路不易走，須以無比韌力，排除萬難的勇氣和毅力。

正如華為創辦人任正非所言：「美國一些政治家希望我們死，但求生慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路………你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。」

責任編輯：陳靜芬