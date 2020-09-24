  • 28°C
香港時間 : 2020924日 (四) 02:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

科創自主新路向 中國誓破美圍堵

評．析．天下版 2020/09/24

分享：

中美科技戰愈演愈烈，中央4大部委昨聯合發布文件，提出培育和打造10個具有全球影響力的戰略性新興產業基地，既為科創發展提供清晰方向，更配以跨部門政策支援，務求揚優勢，克短板，走出科創自主新路向，突破美國圍堵。

培育10戰略產業 冀跨越式發展

發改委、科技部、工信部和財政部提出要擴大戰略性新興產業投資，包括加快5G產業、關鍵芯片及疫苗等。

中央4大部委此時對科技產業發出指示，皆因美國為了打壓中國崛起，在科技戰中祭出全面封殺的大殺着，加上新冠肺炎勢改變疫後產業供應鏈，中國須作出政策調整，應對美國不斷加招逼迫，以及供應鏈有變的新格局。

在芸芸關鍵技術中，中央選定了至少3類須加力投資發展。第一類是中國具有明確優勢，如5G。中國已在全國開通逾40萬個基站，而深圳更是首個5G獨立組網城市，領先全球。因此中央要求加大5G建設投資，並加快5G商用民用，研究推動將5G基站納入商業樓宇和民居建設規範。

第二類是中國科技弱項，如芯片、微電子製造和飛機引擎等。為免再出現中興和華為被卡脖子的危機，當局銳意要攻克這些難關，加強相關的基礎科研，如國家主席習近平所說，要實施突破，免受制於人。

第三類是可與西方技術比肩，如新冠疫苗。在環球疫苗競賽中，目前中國有至少3款疫苗已進入最後階段臨床測試，當局加快推動疫苗面世，供全球民眾接種，讓各國經濟得以盡快重啟，從而展現並提升中國是個負責任的大國形象。

協調跨部門支援 長遠科技自主

外圍形勢倒逼中國要走創科獨立自主路，必須提升本土創新，以科技救國。今次4大部委聯手推動戰略性新興產業，就是協調各部門，避免再出現過往部門間各自為政、政策矛盾，影響政策效益問題。在各部委通力合作下，要錢有錢，要人有人，再配合政策方向及全新戰略，相信可加快新興產業能出現跨越式發展。

長遠而言，中央希望在提供明確清晰路向後，舉國之力突破自身科技弱項，終能掌握最關鍵的核心技術，走上科技獨立自主之路，以便有更大底氣與美周旋。這條路不易走，須以無比韌力，排除萬難的勇氣和毅力。

正如華為創辦人任正非所言：「美國一些政治家希望我們死，但求生慾望使我們振奮起來，尋找自救的道路………你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。」

責任編輯：陳靜芬

欄名 : 社評

最新專欄文章 更多

歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
2020/09/23
歐疫情爆升勢兇 港嚴檢疫勿再失守
滙豐陷政經漩渦 股民最痛
2020/09/22
滙豐陷政經漩渦 股民最痛
政府應即傾全力 杜絕疫情輸入害港
2020/09/21
政府應即傾全力 杜絕疫情輸入害港
邊放寬邊預防 抗疫藍圖須新思維
2020/09/19
邊放寬邊預防 抗疫藍圖須新思維
低息持續可買樓？ 關鍵還看失業率
2020/09/18
低息持續可買樓？ 關鍵還看失業率
中美關係 科技戰 創新科技及應用

下一篇文章

7月買入9月租出 回報略勝平均值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

科創自主新路向 中國誓破美圍堵
科創自主新路向 中國誓破美圍堵
專家樓論 - 7月買入9月租出 回報略勝平均值
7月買入9月租出 回報略勝平均值