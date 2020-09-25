《時代雜誌》封面標題：「誰會勝出全球疫苗競賽？」至今，已有一百七十九種疫苗在研究中，其中三十五種正在進行人類測試，單是三期比較性研究中，已超過七種，雜誌文章更詳細解釋不同疫苗背後的科學理論，有建基於DNA／RNA的，也有建基於病毒蛋白的，更有借用猩猩病毒作輸送研究，作者如馬評家般評頭品足推測哪種疫苗將會勝出。

但，這真是一場競賽嗎？全球大小藥廠投放大量資源研究疫苗，目的真的是為勝出成為全球第一疫苗嗎？

當然不是？這絕對不應該是藥廠間的競賽，而是病毒與人類的競賽。新冠肺炎疫情肆虐，至今已踏入第三十七周，全球已有超過三千萬人染病，死亡人數接近一百萬，美國疫情未減退的同時，歐洲已面對第二輪爆發，印度、巴西更近乎失控狀態，病毒在世界各地急速傳播，受害人數直綫上升，這才是真正的競賽。

故此，各藥廠應是同一陣綫，全人類也應是同一陣綫，而非互相競爭。只可惜，總有政客要利用地域政治爭取支持，誤導人民以為美國疫苗先跑出，便是勝了一仗。其實，誰人跑出並不重要，要對抗病毒，多一種疫苗便是多一件武器，只要證明安全有效，便是好武器，管它是哪個國家研發生產。但在先入為主意識下，偏見一定會存在，唯一能平反競賽心態的，是客觀科學資訊，大家老老實實分享一切研究結果，好壞自然有定論。

齊心才能戰勝病毒，競爭只會吃力不討好。