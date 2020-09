語言無論中或英,都有其精妙之處。昨天談到disgusting一詞幾近濫用的觀察,令聽者未感他人厭惡前,已先覺講者詞窮乏味。其實罵人除了用「disgusting」或「gross」外,可以有很多方法而又不失優雅。英國女作家Jane Austen在《傲慢與偏見》裏,是這樣形容Mr Darcy的:「Not all his large estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance...」(他在德比郡的所有財產,也挽救不了他那副討人厭和令人眼目看得甚不愉快的面孔)。罵人還帶點黑色幽默,功力上乘,看得讀者會心微笑。

當中更有三個詞彙很好用:countenance、forbidding和disagreeable。Countenance是面容(或廣東話「面口」之意,除了face之外,以後可多一個選擇。Forbid作為動詞時,本指禁止的意思,但變成形容詞forbidding,則可解作「甚為討厭」,討厭到甚麼地步呢?令人卻步(即含有forbid禁止的意思),是不是很好玩?又,一張disagreeable面容,即令人感不同意、不稱許、不認可或不愉快的面孔,如此面口豈能不產生討人厭的效果。

英國人罵人比較間接,有時還會用上黑色幽默,如罵人蠢時,甚少直接罵「死蠢」,而是說:「He/She's not the sharpest tool in the shed.」(他/她並非箱中最sharp醒的那件工具——即是說,唔醒目囉!)又,「He/She's one sandwich short of a picnic.」(去野餐怎能無三文治呢?這是幽默地指一個人的腦袋少了那條用來思考的「筋」。)再舉一例:「There's not much between the ears.」(在他兩隻耳朵之間,少了甚麼東西——意思很明顯,當然是暗罵人無腦!)英國人向來罵人間接得來又狠又黑色,只要自己不是被罵的那位,置身事外觀察他們如何以妙語罵人,其實也相當富娛樂性。