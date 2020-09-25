語言無論中或英，都有其精妙之處。昨天談到disgusting一詞幾近濫用的觀察，令聽者未感他人厭惡前，已先覺講者詞窮乏味。其實罵人除了用「disgusting」或「gross」外，可以有很多方法而又不失優雅。英國女作家Jane Austen在《傲慢與偏見》裏，是這樣形容Mr Darcy的：「Not all his large estate in Derbyshire could then save him from having a most forbidding, disagreeable countenance...」（他在德比郡的所有財產，也挽救不了他那副討人厭和令人眼目看得甚不愉快的面孔）。罵人還帶點黑色幽默，功力上乘，看得讀者會心微笑。

當中更有三個詞彙很好用：countenance、forbidding和disagreeable。Countenance是面容（或廣東話「面口」之意，除了face之外，以後可多一個選擇。Forbid作為動詞時，本指禁止的意思，但變成形容詞forbidding，則可解作「甚為討厭」，討厭到甚麼地步呢？令人卻步（即含有forbid禁止的意思），是不是很好玩？又，一張disagreeable面容，即令人感不同意、不稱許、不認可或不愉快的面孔，如此面口豈能不產生討人厭的效果。

英國人罵人比較間接，有時還會用上黑色幽默，如罵人蠢時，甚少直接罵「死蠢」，而是說：「He／She's not the sharpest tool in the shed.」（他／她並非箱中最sharp醒的那件工具——即是說，唔醒目囉！）又，「He／She's one sandwich short of a picnic.」（去野餐怎能無三文治呢？這是幽默地指一個人的腦袋少了那條用來思考的「筋」。）再舉一例：「There's not much between the ears.」（在他兩隻耳朵之間，少了甚麼東西——意思很明顯，當然是暗罵人無腦！）英國人向來罵人間接得來又狠又黑色，只要自己不是被罵的那位，置身事外觀察他們如何以妙語罵人，其實也相當富娛樂性。